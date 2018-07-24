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Lüksemburg Polisi iki adet Tesla Model S aldı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.07.2018 11:10 | Son Güncelleme

Lüksemburg Polis Teşkilatı, filosuna iki adet Tesla elektrikli otomobil ekledi. Otoban devriyelerinde kullanılacak iki adet Tesla Model S ile suçluların daha hızlı yakalanması hedefleniyor. İşte detaylar.

Lüksemburg Polisi iki adet Tesla Model S aldı

Lüksemburg Ulaştırma Bakanlığı geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada ülkenin elektrikli ve hibrid araçlara yönelik gerçekleştirdiği stratejik planın bir parçası olarak polis teşkilatı için iki adet Tesla Model S alındığını söyledi.

2015 yılında Lüksemburg’un da dahil olduğu 200 ülke tarafından imzalanan Paris İklim Anlaşması ile küresel hava sıcaklığının düşürülmesini amaçlanıyor. Bu kapsamda ülkedeki CO2 emisyon değerlerini düşürmeyi hedefleyen Lüksemburg, çevre dostu ulaşımı hedefliyor. Hükümet bu kapsamda işe devlet kurumlarından başladı. Polislere alınan iki adet Tesla Model S ise pilot proje özelliği taşıyor.

Alınan Model S’ler için ne kadar ödeme yapıldığını açıklamayı reddeden Polis Teşkilatı, alınan elektrikli otomobillerin menzil ve pil ömrü açısından herhangi bir sorun yaratmadığını çünkü otobanlarda icra edilen devriye görevlerinin maksimum 200 km sürdüğü açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Lüksemburg Tesla Model S

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