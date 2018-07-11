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macOS 10.13.6 ile gelen yenilikler

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.07.2018 09:07 | Son Güncelleme

Apple, Mac sahipleri için macOS 10.13.6 güncellemesini yayınladı. macOS 10.13.6 High Sierra güncellemesi ile gelen yenilikler haberimizde yer alıyor.

macOS 10.13.6 ile gelen yenilikler

Apple, geliştiricileri üzerinde uzun zamandır test etmiş olduğu macOS 10.13.6 High Sierra güncellemesini bugün indirime sundu. Minor yani küçük çaplı hataların giderildiği bu güncelleme, macOS’te yaşanan güvenlik sorunlarını da çözüyor.

Bu güncelleme iTunes için AirPlay 2 çok odalı ses desteği ekliyor ve Mac’inizin kararlılığını ve güvenliğini artırıyor. Asıl yenilikleri macOS 10.14 Mojave sürümüne saklayan Apple, bu güncelleme ile High Sierra için son sürümü yayınlamış oldu.

iTunes için AirPlay 2

Evinizdeki ses sistemini ve AirPlay 2 özellikli hoparlörleri evinizin her yerinden denetleyin

Evinizdeki AirPlay 2 özellikli birden fazla hoparlörde aynı anda eşzamanlı bir şekilde müzik çalın

Diğer iyileştirmeler ve düzeltmeler

Fotoğraflar’ın bazı kameralardaki AVCHD ortamını tanımasını engelleyen bir sorunu düzeltir

Mail kullanıcılarının bir iletiyi Gmail’den başka bir hesaba taşımasını engelleyen bir sorunu düzeltir

Güncellemeyi; Mac App Store>Güncellemeler bölümünden yükleyebilirsiniz. Güncellemeyi yüklemeden önce açık olan tüm uygulamalarınızı kapatmanızı tavsiye ediyoruz.

Güncellemeyi alan modeller

MacBook (2009 sonu veya daha yeni model)
MacBook Pro (2010 ortası veya daha yeni model)
MacBook Air (2010 sonu veya daha yeni model)
Mac mini (2010 ortası veya daha yeni model)
iMac (2009 sonu veya daha yeni model)
Mac Pro (2010 ortası veya daha yeni model)

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