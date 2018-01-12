HABER

macOS High Sierra 10.13.2'de şifre açığı ortaya çıktı

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 12.01.2018 15:03 | Son Güncelleme 4 saat önce

macOS High Sierra 10.13.2 güncellemesindeki açık nedeniyle kullanıcıların App Store hesaplarına giriş, herhangi bir şifreyle mümkün hale geldi.

macOS High Sierra 10.13.2'de şifre açığı ortaya çıktı

Birkaç gün önce yayınlanan macOS High Sierra 10.13.2 güncellemesi, büyük bir güvenlik açığını da beraberinde getirdi. Tespit edilen açık, macOS High Sierra 10.13.2 kullanılan sistemlerde App Store menüsünün herhangi bir şifre ile açılmasına imkan tanıyor. Bu durum kullanıcıların sadece Mac’lerinde degil, App Store’un kullanıldığı her alan için tehdit oluşturuyor.

Güncellemeyle birlikte gelen açığı test etmek isteyen kullanıcılar, sırasıyla aşağıdaki adımları izleyebilir:

Sistem Tercihleri'ne tıklayın
App Store'a tıklayın
Kilitlemek için asma kilit simgesine tıklayın
Asma kilit simgesini tekrar tıklayın
Kullanıcı adınızı ve kullandığınız şifrenin dışında bir kombinasyon girin
Kilidi Aç'ı tıklayın

Mac'e yönetici düzeyinde erişim olanağı tanıyan ve güvenlik vb. ayarları devre dışı bırakma imkanı sağlayan açık, Macrumors'un haberine göre bu ay içerisinde kullanıcılarla buluşmaya başlayacak olan macOS 10.13.3'ün son beta sürümünde düzeltilmiş durumda.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hesap App Store

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Abdullah Gül'den Erdoğan ve AK Parti'ye yanıt

Son dakika! Abdullah Gül'den Erdoğan ve AK Parti'ye yanıt

Erdoğan, Aysun Kayacı'ya ateş püskürdü

Erdoğan, Aysun Kayacı'ya ateş püskürdü

Son dakika haberi! Halk Özel Harekatı Derneği hakkında inceleme

Son dakika haberi! Halk Özel Harekatı Derneği hakkında inceleme

Yonca Evcimik'ten 'Kapıcı Abdül'e büyük ayıp

Yonca Evcimik'ten 'Kapıcı Abdül'e büyük ayıp

17 yaşında ablasını öldürdü! Cezası belli oldu

17 yaşında ablasını öldürdü! Cezası belli oldu

Hayko Cepkin'in fiziksel özelliğiyle dalga geçen Asena Atalay tepki çekti

Hayko Cepkin'in fiziksel özelliğiyle dalga geçen Asena Atalay tepki çekti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Uzaydan gelen sinyallerde yeni gelişme

Uzaydan gelen sinyallerde yeni gelişme

Netflix'in yapım bütçesi Hulu'nun yanında kuş gibi kaldı

Netflix'in yapım bütçesi Hulu'nun yanında kuş gibi kaldı

Mark Zuckerberg, Facebook'u düzeltmek için düğmeye bastı

Mark Zuckerberg, Facebook'u düzeltmek için düğmeye bastı

LG 4K UHD HU80K projektör ön inceleme

LG 4K UHD HU80K projektör ön inceleme

iPhone bataryaları patlamaya devam ediyor!

iPhone bataryaları patlamaya devam ediyor!

God of War çıkış tarihi için resmi açıklama!

God of War çıkış tarihi için resmi açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.