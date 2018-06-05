macOS Mojave 10.14 kendini gösterdi!

Bildiğiniz üzere dün WWDC 2018 etkinliğinde her ne kadar iPhone SE 2 tanıtılmamış olsada iOS 12 ile kullanıcıların çoğunu heyecanlandırmayı başardı Apple. iOS 12 tanıtımının ardından Mac kullanıcılarının merakla beklediği macOS 10.14 masaüstü işletim sisteminin duyurusu da ek olarak gerçekleştirildi.

iMac, iMac Pro, MacBook, MacBook Pro, Mac Mini ve Mac Pro modelleri için gelecek olan macOS, Mojave 10.14 ile macOS High Sierra 10.13 ile ilgili yaşanan tüm sorunların da ortadan kaldırılmasına odaklanacak. Böylelikle Mac kullanıcıları daha derli toplu ve tabiri caizse yağ gibi akan bir sistem ile gündelik işlerini görebilecekler.

Yeni macOS sürümü adını Kaliforniya, Mojave Çölü'nden almakta. Arka plan olarak görülen görüntü de bu çölün karanlıkta çekilmiş bir fotoğrafı.

macOS 10.14 yenilikleri arasında öncelikle Karanlık Mod bulunuyor. macOS 10.13 sürümünde bu mod kısıtlı iken artık tüm pencere karanlık bir tonlama ile kullanıcılarına merhaba diyecek.

Böylelikle içeriklere göz atmada ve sunum sırasında dosyalar ve görüntüler daha çok ön plana çıkmış olacak. Sizce de havalı değil mi?