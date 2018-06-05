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macOS Mojave 10.14 kendini gösterdi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.06.2018 10:38 | Son Güncelleme

Mac sahipleri uzun zamandır bekledikleri Karanlık Mod'a kavuştular. Mac kullanıcılarının merakla beklediği macOS 10.14 masaüstü işletim sisteminin duyurusu Apple tarafından gerçekleştirildi.

macOS Mojave 10.14 kendini gösterdi!

Bildiğiniz üzere dün WWDC 2018 etkinliğinde her ne kadar iPhone SE 2 tanıtılmamış olsada iOS 12 ile kullanıcıların çoğunu heyecanlandırmayı başardı Apple. iOS 12 tanıtımının ardından Mac kullanıcılarının merakla beklediği macOS 10.14 masaüstü işletim sisteminin duyurusu da ek olarak gerçekleştirildi.

iMac, iMac Pro, MacBook, MacBook Pro, Mac Mini ve Mac Pro modelleri için gelecek olan macOS, Mojave 10.14 ile macOS High Sierra 10.13 ile ilgili yaşanan tüm sorunların da ortadan kaldırılmasına odaklanacak. Böylelikle Mac kullanıcıları daha derli toplu ve tabiri caizse yağ gibi akan bir sistem ile gündelik işlerini görebilecekler.

Yeni macOS sürümü adını Kaliforniya, Mojave Çölü'nden almakta. Arka plan olarak görülen görüntü de bu çölün karanlıkta çekilmiş bir fotoğrafı.

macOS 10.14 yenilikleri arasında öncelikle Karanlık Mod bulunuyor. macOS 10.13 sürümünde bu mod kısıtlı iken artık tüm pencere karanlık bir tonlama ile kullanıcılarına merhaba diyecek.

Böylelikle içeriklere göz atmada ve sunum sırasında dosyalar ve görüntüler daha çok ön plana çıkmış olacak. Sizce de havalı değil mi?

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Yeni eklenen özelliklerden biri de Desktop Stacks özelliği. Bu özellik masaüstünüzdeki karmaşanın önüne geçmenizi sağlayacak. Fotoğraflar, videolar ve belgeler otomatik olarak farklı farklı gruplara ayrıştırılarak birleşecek. Tek bir seçenek sayesinde bu karmaşanın da sonu getirilmiş olacak.

Finder görüntüleme modu ise dosya ön izlemelerini kolayca yapmanızı sağlıyor. Metaveri gösterebilen bu görüntüleme ile fotoğraflar için hızlı eylemler gerçekleştirmek mümkün olacak. Telefonunuz ile bir fotoğraf çektiğiniz zaman bu görüntü direkt olarak Mac'inize yansıtılabilecek.

Peki macOS Mojave 10.14 ne zaman çıkacak? MacOS Mojave 10.14 beta olarak ilk kez geliştiricilere sunulacak. macOS Mojave 10.14 Beta test süreci sonrasında büyük ihtimalle Eylül ayında tüm kullanıcıların beğenisine sunulacak.

macOS 10.14 alacak modeller:

MacBook Pro
iMac Pro
Mac Mini
MacBook
MacBook Air
Mac Pro

macOS Mojave 10.14 tanıtıldı!

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MacOS Mojave 10.14 karanlık mod teknoloji

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