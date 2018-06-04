MacOS Mojave 10.14 tanıtıldı! İşte MacOS Mojave 10.14’ün tüm özellikleri

Apple WWDC 2018 etkinliğinde Mac severlerin heyecanla beklediği yeni MacOS işletim sistemi MacOS 10.14’ün tanıtımını yaptı. Gün içinde kullanım videosu düşen yeni MacOS Mojave 10.14 artık resmen gerçek oldu. Hemen vakit kaybetmeden MacOS Mojave’nin özelliklerine geçelim.
MacOS Mojave 10.14 Apple mühendislerinin bir özür sistemi desek yeridir. Zira mühendisler macOS High Sierra 10.13 ile yaşanan tüm sorunların ortadan kalkması için macOS Mojave 10.14’te fazla mesai yapmış. İlk olarak Mojave ismiyle başlayalım. Yeni macOS sürümü adını Kaliforniya’daki Mojave Çölü’nden alıyor. Yeni sistemin arka plan fotoğrafı da Mojave Çölü’ne ait.
MacOS 10.14 özellikleri arasında en dikkat çekeni Karanlık Mod. Bu sayede göz yormayan karanlık tema, MacOS Mojave 10.14 ile birlikte tüm sistemde kendini gösterecek. Dinamik Masaüstü özelliği de Güneş’in doğuşuna ve batışına göre temayı değiştirecek.
Yeni Desktop Stacks ise tamamen masaüstü karmaşık olarak çalışan Mac kullanıcılarını ilgilendiriyor. Bu özellik sayesinde masaüstündeki tüm içerikler tür, tarih ve etiketlere göre ayrıştırılıyor. Böylece masaüstü tam dolu bir şekilde çalışmak tarihe karışıyor.
MacOS Mojave 10.14 ile Finder’da yenileniyor. Finder’a Galeri adlı bir Finder görüntüleme sekmesi ekleniyor. Bu sekme sayesinde dosyaların ön izlemeleri gösteriliyor. Galeri sayesinde birden fazla dosyayı tek bir tıkla PDF’e çevirmek mümkün oluyor.
Ekran Görüntüsü almak artık MacOS Mojave’de daha kolay. Alınan ekran görüntüsünün küçük bir örnek fotoğrafı alınıyor ve bu fotoğraf üzerinde birçok düzenleme yapılabiliyor. Ayrıca yeni eklenen Continuity Camera yani Devamlılık Kamerası özelliği ile birlikte iPhone’unuzla çektiğiniz bir fotoğraf hemencecik Mac’inize aktarılabiliyor.
İOS 12 haberimizi okuduysanız görmüşsünüzdür. İOS 12 ile gelen yeni Apple News ve Sesli Notlar uygulaması Mac işletim sistemlerine geliyor.
MacOS Mojave 10.14’te güvenlik ve gizlilik konusunda titizlikle çalışılmış. Apple bu noktada bir kez daha kullanıcılarının özel bilgilerinin korunacağının sözünü veriyor. Buna bağlı olarak MacOS Mojave’de de yazılımsal güvenlik yöntemleriyle hangi uygulamanın ne kadar veriye erişeceği kontrol edilebiliyor. Safari de kişisel bilgilerin özel kalması ve zararlı siteler tarafından ele geçirilmemesi için cihazın güvenliğini arttıracak önlemler alıyor.
MacOS Mojave 10.14 App Store tasarımını da değiştiriyor. İOS 12’deki App Store tasarımına geçiş yapan yeni Mac App Store’u, artık uygulamalar için video ön izlemeleri sunuyor. Yeni kenar barı, keşfet sekmesi ile yeni bir deneyim vadeden App Store, Microsoft Office 365’i ve Adobe Lightroom’u da bünyesinde barındırıyor.
WWDC 2018 etkinliğinde tanıtılan yeni MacO Mojave 10.14, etkinlik bitimiyle birlikte geliştiricilere sunuldu. MacOS Mojave’nin nihai sürümü ise Eylül ayında Mac kullanıcıları tarafından indirilebilecek.
2011 ve sonrası çıkan MacBook Pro (Thunderbolt), 2011 ve sonrası çıkan iMac (Thunderbolt), 2011 ortası ve sonrası çıkan Mac Mini (Thunderbolt), 2011 ortası ve sonrası çıkan MacBook Air (Thunderbolt), 2013 sonu ve sonrası çıkan Mac Pro (Thunderbolt), 2015 başı ve sonrası çıkan Macbook (USB TYPE-C), 2017 sonu çıkan iMac Pro (Thunderbolt)
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