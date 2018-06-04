MacOS Mojave 10.14 tanıtıldı! İşte MacOS Mojave 10.14’ün tüm özellikleri

Apple WWDC 2018 etkinliğinde Mac severlerin heyecanla beklediği yeni MacOS işletim sistemi MacOS 10.14’ün tanıtımını yaptı. Gün içinde kullanım videosu düşen yeni MacOS Mojave 10.14 artık resmen gerçek oldu. Hemen vakit kaybetmeden MacOS Mojave’nin özelliklerine geçelim.

MACOS MOJAVE 10.14 ÖZELLİKLERİ

MacOS Mojave 10.14 Apple mühendislerinin bir özür sistemi desek yeridir. Zira mühendisler macOS High Sierra 10.13 ile yaşanan tüm sorunların ortadan kalkması için macOS Mojave 10.14’te fazla mesai yapmış. İlk olarak Mojave ismiyle başlayalım. Yeni macOS sürümü adını Kaliforniya’daki Mojave Çölü’nden alıyor. Yeni sistemin arka plan fotoğrafı da Mojave Çölü’ne ait.

KARANLIK MOD MACOS MOJAVE İLE MAC’LERE GELDİ

MacOS 10.14 özellikleri arasında en dikkat çekeni Karanlık Mod. Bu sayede göz yormayan karanlık tema, MacOS Mojave 10.14 ile birlikte tüm sistemde kendini gösterecek. Dinamik Masaüstü özelliği de Güneş’in doğuşuna ve batışına göre temayı değiştirecek.

DESKTOP STACKS İLE MASAÜSTÜNDEKİ KARIŞIKLIĞA SON

Yeni Desktop Stacks ise tamamen masaüstü karmaşık olarak çalışan Mac kullanıcılarını ilgilendiriyor. Bu özellik sayesinde masaüstündeki tüm içerikler tür, tarih ve etiketlere göre ayrıştırılıyor. Böylece masaüstü tam dolu bir şekilde çalışmak tarihe karışıyor.