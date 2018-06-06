MacOS Mojave 10.14’te Facebook ve Twitter olmayacak!

MacOS Mojave 10.14 WWDC 2018 etkinliğinde duyuruldu. Dark mod gibi Mac kullanıcıların uzun zamandır gelmesini beklediği özelliklerle duyurulan yeni Mac işletim sisteminin ilk betası geliştiriciler için yayınlandı. MacOS Mojave 10.14 Beta sürümünü hemen kurcalamaya başlayan geliştiriciler birçok sosyal medya kullanıcısını üzecek bilgilere rastladı.

APPLE MACOS MOJAVE’DEN FACEBOOK VE TWİTTER’I KALDIRDI



MacOS geliştiricileri, MacOS Mojave 10.14 Beta sürümünde Apple’ın kimselere haber vermeden dünyanın en popüler iki sosyal medya ağı Facebook ve Twitter için sunulan giriş desteğinin kaldırıldığını gördü. Bildirim Merkezi ve Sistem Tercihleri içerisindeki giriş seçeneklerinin de kaldırıldığını gören geliştiriciler, Apple’ın bu kararını hemen takipçileriyle paylaştı.

MACOS MOJAVE’DEKİ FACEBOOK VE TWİTTER KARARININ ARKASINDA GİZLİLİK VAR



Apple’ın gizlilik konusundaki hassasiyeti malumunuz. Şirket, kullanıcılarının kişisel bilgilerinin çalınmasına ya da kopyalanmasına karşı ciddi önlemler alıyor. Bu istikrarlı tutumu sayesinde en güvenli işletim sistemi olarak lanse edilen İOS’un ve MacOS’un geliştiricisi olan Apple’ın kullanıcılarının Facebook ve Twitter’ın takibine takılmaması için böyle bir önlem almış olabileceği düşünülüyor. Özellikle son zamanlarda Facebook skandalı hakkında çıkan taze bilgiler şirketi böyle bir önlem almaya itmiş olabilir.

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