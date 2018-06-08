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Marc Jacobs Riley Touchscreen’i satışa sundu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.06.2018 07:42 | Son Güncelleme

Ünlü moda evi Marc Jacobs, yeni akıllı saati Riley Touchscreen’i satışa sundu. Riley’nin yeni versiyonu Android Wear kullanıyor.

Marc Jacobs Riley Touchscreen’i satışa sundu

Ünlü moda markası Marc Jacobs, akıllı saat pazarına giren moda devleri arasında yerini aldı. Daha önce hibrid akıllı saati Riley ile bu pazara göz kırpan moda evi, bu kez tam teşekküllü ilk akıllı saatini piyasaya sürdü. Riley Touchscreen adını taşıyan saat, Riley’nin Android Wear kullanan versiyonu olacak.

Alüminyum gövdeye sahip Riley Touchscreen; siyah, altın/beyaz ve gül altın renk seçenekleriyle satışa sunuldu. 1.19 inç AMOLED ekrana sahip akıllı saat tek şarjla 24 saat kullanılabiliyor. Cihazın tam olarak şarj olması ise 2 saat sürüyor.

Akıllı saatlerde sıkça gördüğümüz Snapdragon Wear 2100 yonga setini kullanan Riley Touchscreen’in diğer teknik özellikleri şimdilik netlik kazanmış değil. Ancak cihazda 512 MB RAM ve 4 GB depolama alanı bulunacağı söyleniyor.

Riley Touchscreen’in standart versiyonu 295 dolara, daha premium bir görüntüye sahip “Black with Blitz” versiyonu ise 350 dolara satışa sunuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Marc Jacobs akıllı saat Riley Touchscreen riley Android Wear

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