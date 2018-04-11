Mark Zuckerberg cevapladı! Facebook paralı mı oluyor?

Facebook’un kurucusu ve halihazırda sahibi olan Mark Zuckerberg dün fena terledi. ABD senatosunda ifade vermeye başlayan Zuckerberg, Cambridge Analytica skandalı ile alakalı ABD’li senatörlerin sorularını cevapladı. Zuckerberg’in ifadesi birçok kanaldan canlı yayınlandı. Senatörlerin soruları karşısında ter döken Zuckerberg’e yöneltilen bir soru Facebook’un geleceği ile ilgili önemli bir ipucu verdi.

MARK ZUCKERBERG AĞZINDAKİ BAKLAYI ÇIKARTTI



ABD’li senatörler, Mark Zuckerberg’e Facebook’un iş modeli hakkında birkaç soru sordu. Bu sorulardan biri Facebook’un ücretsiz kalıp kalmayacağına yönelikti. Daha önce Facebook’un her zaman ücretsiz kalacağını ve paralı bir sürümü olmayacağını söyleyen Zuckerberg, bu kez Facebook’un her zaman ücretsiz bir sürümü olacağını belirtti. Bu sorunun ardından bir başka senatör Mark Zuckerberg’e soru yöneltti. Zuckerberg bu soru sonrasında deyim yerindeyse ağzındaki baklayı çıkarttı ve Facebook’un paralı bir sürümünü düşünebileceklerini söyledi.

ÜCRETLİ FACEBOOK NASIL OLACAK?



Zuckerberg’in senatodaki konuşması yakın bir zamanda Facebook’un Facebook Premium, Facebook Plus gibi ücretli bir sürümü çıkarabileceğinin sinyallerini verdi. Facebook’un ücretli sürümü hakkında şimdilik başka bir bilgi yok. Ancak ücretli Facebook’un reklam içermeyeceği ve ekstra özellikler ile donatılacağı tahmin ediliyor.