Mark Zuckerberg Facebook F8’de de özür diledi

33 yaşındaki Zuckerberg, 14 yıllık geçmişe sahip sosyal ağ tarihindeki en kötü günleri yaşarken oldukça iyimser bir konuşma gerçekleştirdi. Konferans aynı zamanda Facebook üzerinden dünya çapında yayınlandı.

Dünyanın en çok kullanılan sosyal ağı Facebook tam 2.2 milyar kullanıcıya sahip. Ancak sosyal medya devi için son dönemde işler pek de yolunda gitmiyor. Geçtiğimiz aylarda 87 milyondan fazla kullanıcıya ait verinin İngiltere merkezli dijital danışmanlık şirketi Cambridge Analytica ile paylaşıldığı ortaya çıktı.

Bunun öncesinde şirket, 2016 ABD başkanlık seçimlerinde Rus hackerların Facebook üzerinde yaydığı sahte haberleri ve seçimi manipüle edebilecek içerikleri engellemek için yeterince çalışmadığı gerekçesiyle suçlandı.

Bu konular hakkında konuşan Zuckerberg, “Hatalar yapacağız ve elbette bunların sonuçları olacak. Biz de bunları düzelteceğiz. Sahte haberlere ve veriyi kötüye kullanıma karşı mücadeleyi iki katına çıkardık” dedi ve Facebook’u düzeltme sözü verdi.

Bu yılın kendisi için zor geçtiğini açıkça belirten Zuckerberg iki saatlik açılış konuşmasında oldukça rahattı ve binlerce geliştiriciye hitap etti. Ayrıca anlık mesajlaşma uygulaması Messenger’ın yenilenen sürümünü tanıtan Zuckerberg, Instagram’la ilgili gelişmelere de değindi.

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