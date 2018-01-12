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Mark Zuckerberg, Facebook'u düzeltmek için düğmeye bastı

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 12.01.2018 14:56 | Son Güncelleme 4 saat önce

Geçtiğimiz yıl Çince öğrenmek ve ayda iki kitap okumak gibi yıllık hedefleri olan Facebook'un kurucu CEO'su Mark Zuckerberg'in bu yılki amacı dünyanın en büyük sosyal ağını yeniden şekillendirmek.

Mark Zuckerberg, Facebook'u düzeltmek için düğmeye bastı

Facebook hesabından bir açıklama yapan Zuckerberg, Haber Akışı'nı arkadaşlar ve aile üyelerinden gelen paylaşımların öne çıkarılacağı şekilde yeniden tasarladıklarını duyurdu. Buna göre, markalardan ve yayıncılardan gelen içerikler kullanıcılara daha az gösterilecek.

Aralarında Instagram'ın da bulunduğu dünyanın en popüler dört mobil uygulamasına sahip olan Facebook, geliştirdiği algoritmalarla insanların markalar ve yayıncılarla etkileşime geçmesine odaklanıyordu.

Sosyal ağın 33 yaşındaki kurucusu Zuckerberg, artık amaçlarının bu olmadığını belirtti: "Ürün ekiplerimize verdiğimiz hedefi değiştiriyorum. Artık daha anlamlı sosyal etkileşimlerde bulunabileceğiniz içerikleri bulmanız için çalışacağız."

Buna göre, Facebook kullanıcıları arkadaşları ve aile üyelerinden daha fazla içerik görecek.

Facebook'un başkan yardımcılarından John Hageman ise bu değişikliğin sosyal ağın reklam sisteminde herhangi bir değişime sebep olmayacağını açıkladı.

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Facebook Mark Zuckerberg

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