Marka uygulamaları kullanıcılara cazip gelmiyor

Günümüzde, büyük markaların kullanıcılara ulaşmak için tercih ettiği yöntemlerin başında marka uygulamaları geliyor. Geçmiş dönemde telefona atılan mesajlar ya da e-posta adresine gönderilen mailler artık yerini bu uygulamalara bırakmış durumda.
Malum, son dönemde markalar tarafından kullanıcılara gönderilen kısa mesajlara önemli kısıtlamalar getirildi. Aynı şekilde atılan maillerin de bir çoğu kullanıcılar tarafından okunmadan çöp kutusuna gönderiliyor. Bu durumda, en makul yöntem marka uygulamaları olarak ön plana çıkıyor.
Peki marka uygulaması nedir? Bunu basit bir şekilde, herhangi bir markanın kampanya ya da promosyonlarını müşterilerine duyurmak için geliştirdiği akıllı telefon uygulaması şeklinde tanımlamak mümkün.
Marka uygulamaları konusunda tecrübeli şirketlerden biri olan WillowTree konu hakkında önemli bir araştırmayı, takipçileriyle paylaştı. WillowTree tarafından yapılan araştırmaya göre, bir marka uygulamasını indiren kullanıcıların yüzde 22’si bu uygulamayı hemen telefonundan kaldırıyor.
Telefonun uygulamada kalıcı olması ise, kullanıcıya sunulan arayüz ve fırsatlarla doğrudan ilişkili. Örneğin Regal Cinemas isimli marka uygulaması, kullanıcılarına sunduğu ücretsiz sinema biletleri sayesinde 9 milyondan fazla aktif kullanıcıya erişmiş durumda.
Bu araştırma sadakat programı sunan uygulamaların, kullanıcılar tarafından daha çok tercih edildiğini gözler önüne seriyor.
Kullanıcılara fırsat sunmak yerine sadece kampanyalardan haberdar eden uygulamalar ise pek fazla tercih edilmiyor.
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