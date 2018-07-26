Mars'ta kocaman bir göl bulundu!

Kaderimizi şekillendirecek yeni bir haber Science dergisinden geldi.

Dergiye konuşan bilim insanları, Mars’ın güney buzullarının yaklaşık bir buçuk kilometre altında, yaklaşık 20 kilometre boyunca uzanan bir yer altı gölü bulunduğunu açıkladı. Bu keşif, dünyadan 55 milyon km uzaktaki esrarengiz Kızıl Gezegen'de bulunan sıvı haldeki en büyük su kütlesi oldu.

Daha önce yapılan araştırmalar, gezegen yüzeyinde aralıklı su kütleleri olduğuna dair kanıtlar olduğunu gösteriyordu. Ama bu son keşif, Mars'taki su kütlesinin kalıcı olduğuna dair ilk veri. Mars'ta bulunan su kütlesi, buzun altında yaklaşık 20 kilometrelik bir alanda yer alıyor.

Uzay bilimcilerin bu keşfiyle Mars'ta daha fazla su bulunabileceği ve hatta hayat olabileceği ihtimali kuvvetlendi. Mars şimdi soğuk, çorak ve kuru ama geçmişte ılık ve ıslaktı. Kızıl Gezegen'de yaklaşık 3.6 milyar yıl önce geniş sıvı su alanları ve göller bulunuyordu.

Mars'taki gölün suyu içilebilir değil ve buzun yaklaşık 1.5 kilometre derinliğinde bulunuyor. Keşif için Avrupa Uzay Ajansı'nın Mars Express uydusundaki Marsis adlı radar sistemleri kullanıldı. Peki nasıl bulundu? Marsis radar sistemi gibi araçlarla Mars'ın yüzeyi ve yer altı gönderilen sinyaller ve geri dönen sinyallerle incelendi.