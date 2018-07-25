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Mars'ta su birikintisi bulundu! İnsanlığın tarihini değiştirecek buluş

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.07.2018 17:42 | Son Güncelleme

AFP haber ajansı, Science dergisinde yer alan bir araştırmaya göre, bilim insanlarının Mars'ta su birikintisi bulunduğuna inandıklarını duyurdu.

Mars'ta su birikintisi bulundu! İnsanlığın tarihini değiştirecek buluş

Bilim adamları Mars'ın yüzeyinde dev bir su gölü buldu. İtalya'daki Bologna Ulusal Astrofizik Enstitüsünden gökbilimciler, Mars Express uydusuyla yaptıkları gözlemlerde Kızıl Gezegen'in güney kutup dairesinin güneyinde buz örtüsü altına gizlenmiş bir su gölü olduğunu keşfetti.

Araştırmacılar Mayıs 2012 ile Aralık 2015 arasında radarla yaptıkları ölçümlerde gezegen yüzeyinin 1,5 kilometre altında, 20 kilometreye yayılan su kütlesinin varlığını tespit etti.

DAHA ÖNCE DONMUŞ HALDE BULUNMUŞTU

Kızıl Gezegen'de daha önce de donmuş halde veya mevsimsel su varlığına rastlanmıştı, ancak yeni keşfin gezegen üzerinde ilk kez kalıcı su varlığına işaret ettiği belirtildi.

Gölün, aşırı soğuk ve tuzlu olmasına rağmen, dünyada benzer koşullarda mikropların yaşadığı örneklere rastlandığından, canlı yaşamı için uygun ortam sağlayabileceği düşünülüyor.

Araştırmanın sonuçları "Science" dergisinde yayımlandı.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
kek yoksa boşuna haber ..
nasıl değiştirecek, su boru hattımı çekeceğiz yada marsa mı taşınacağız, he öyle olduğunu farz edelim dünyadan kaç kişi gidebilir, daha ülkenin bir ucundan bir ucuna uçakla gidecek paramız yok, böyle saçma haber yapmayın, su olsa ne yazar olmasa ne...
Ne adamlarsınız ya ben her hafta sonu balık tutmaya gidiyorum Marsa adamlar su bulduk diye seviniyor.
Ne haber be Okumaya doyamadım
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