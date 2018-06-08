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Mars'ta yaşam olabilir mi?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.06.2018 13:42 | Son Güncelleme

NASA, Mars yüzeyinde organik moleküller içeren 3 milyar yaşında bir kayanın bulunduğunu duyurdu. Buluş bilim dünyasında ilgiyle karşılandı.

Mars'ta yaşam olabilir mi?

Birkaç gündür özel bir açıklama yapacağını belirten NASA, sonunda bombayı patlattı. NASA, Mars’ın iç işleyişi hakkında önemli iki çalışmasını açıkladı.Çalışmanın ilkinde, kızıl gezegenin atmosferinde metan gazı bulunduğunu ve neden mevsimsel değişiklikler gösterdiği açıklandı, ikincisinde ise Kızıl Gezegen’de, antik yaşamın kanıtı olabileceği düşünülen organik moleküller içeren 3 milyar yaşındaki bir kayanın keşfedildiği bildirildi.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 'Kızıl Gezegen' olarak da anılan Mars'taki uzunyıllardır süren çalışmalarının meyvelerini topluyor.

NASA’nın bilim insanları yaptıkları açıklamada, Mars’ta yaşam içi gerekli olan yapıtaşlarına sahip 3 milyar yaşındaki organik moleküller içeren bir kayanın keşfedildiğini duyurdu ve Kızıl Gezegen'in atmosferinde en basit organik molekül olarak kabul edilen metan gazına rastlandığını bildirdi.

Bilim dünyasında çığır açacak gelişme

Yeryüzünün dışındaki yaşam arayışı, organik bileşikler ve molekülleri içeren hayatın yapı taşlarına odaklanır, ancak bunlar hayat olmadan da var olabilir. Bilim insanlarının açıklamasına göre, Mars'ta bulunan organik maddeler şunlardan birinin açıklaması olarak görülebilir: Eski yaşamı detaylandıran bir kanıt, hayat için bir besin kaynağı ya da yaşam yerine var olan başka bir şey. Araştırmacılar, bu keşiflerin astrobiyolojide çığır açtığını belirtti.

Kaynak: Teknolojioku

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NASA Mars

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