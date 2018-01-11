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Marvel Future Fight'a X-23 ve Warlock katıldı

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 11.01.2018 16:51 | Son Güncelleme 20 dakika önce

Yaşayan Silah X-23 ve Kozmik Savaşçı Adam Warlock oyuna katıldı. Marvel Legacy etkinliğindeki Pnisher, Satana ve Falcon kostümleri eklendi.

Marvel Future Fight'a X-23 ve Warlock katıldı

Dünyanın en hızlı büyüyen oyun şirketi Netmarble, MARVEL Future Fight’a Marvel karakterlerinden X-23 ve Warlock’un eklendiğini duyurdu. Wolverine’in DNA’sı klonlanarak yapılan, Weapon X programının ürünü olan X-23 ile diğer karakter ise kozmik güçlere sahip evrenin koruyucusu Adam Warlock oyunda yerini aldı. Ayrıca Marvel Legacy etkinliğinden ilham alınarak, oyuna yeni Punisher, Satana ve Falcon kostümleri de eklendi.

Cazip etkinlikleri kaçırmayın

Güncelleme ayrıca oyuncuların X-23 karakterini elde edebileceği yepyeni bir etkinlik bölümünü de içeriyor. Bu yeni bölümde oyuncular, zaman savaşını belirli bir karakter veya kostüm ile oynayacak..Netmarble Games Chief Global Officer’ı Seungwon Lee: ”Yılın ilk güncellemesinde oyuna tamamen yeni bir etkinlik bölümü ekliyoruz. Umarız oyuncularımız, oyuna eklediğimiz yeni karakterleri, kostümleri ve etkinlik bölümünü beğenirler.” dedi.

Ayrıca oyuncular artık kahramanlarının gelişim oranını ve bilgilerini görebilecekler. Bunun yanında geliştirilmiş yenileme fonksiyonu ile oyuncular, diğer oyuncuların oluşturduğu boyut yarıklarını görebilecekler.

Yeni eklenen karakterlerin detayları:

X-23 – Wolverine’in DNA’sından klonlanmıştır. Çok gizli bir genetik araştırmanın ürünüdür. Ölümcül bir silah olarak yaratılan bu karakter, kaçarak X-Men’e katılır ve yeteneklerini iyilik için kullanır.

Adam Warlock –. Üstün insan yaratmayı amaçlayan genetik bir çalışmanın ürünüdür. Hayatın anlamını bulmak için dünyayı terk eder. Kozmik güçlere sahiptir.

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Anahtar Kelimeler:
teknoloji oyun marvel Marvel Future Fight

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