Geliştirici Insomniac Games, Marvel's Spider-Man'in gold statüsüne ulaştığını duyurdu. Bu da demek oluyor ki oyunun geliştirme süreci tamamlandı ve oyun seri üretime hazır.
Oyunun tamamlandığını resmi Twitter hesabı üzerinden duyuran geliştiriciler, oyuncuların büyük heyecanı ile karşılaştı. Tüm işlemin bittiğini müjdeleyen geliştiricilere sadece oyuncular da değil, meslektaşları da tebrik mesajları yağdırdı.
Eski Spider Man oyunlarına nazaran daha hızlı ve aksiyon dolu bir oynanış sunan yeni oyunda Spider Man çizgi romanlarında da gördüğümüz neredeyse tüm karakterleri görebileceğiz. Düşman anlamında da eli bol olan oyuna karşı açıkçası bizim de heyecanımız dorukta.
Marvel's Spider-Man'in yapımı tamamlandı!
Peki oyunun çıkışı ile beraber Spider-Man maceramız sonlanacak mı? Tabii ki de hayır. İlerleyen zamanlarda oyuna DLC yoluyla Black Cat'in de geleceği açıklandı. Bu bilgi zaten daha öncesinde verilmişti ancak sadece tek bir DLC detaylandırılmıştı. IGN'nin haberine göre bu sadece başlangıç olacak. Oyuna Black Cat'e ek olarak iki adet daha yan hikaye paketi geleceği iddia edilmekte.
Ancak bu indirilebilir içeriklerin özel karakterler barındırması, açıkçası oyunun bekleyenlerini az da olsa üzdü. Black Cat'in oynanabilir karakter olarak sunulup sunulmayacağı ise merak konusu.
Bakalım Insomniac yıllardır geliştirmekte olduğu oyunun ekmeğini doğru düzgün yiyebilecek mi? Eh sonuçta burada potansiyeli oldukça yüksek bir markadan bahsediyoruz. Zorlanacaklarını sanmam.
Marvel's Spider-Man 7 Eylül 2018 tarihinde sadece PlayStation 4 için raflardaki yerini almış olacak.
Kaynak: Teknolojioku
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