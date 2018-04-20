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Maybach GLS, gün sayıyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.04.2018 15:33 | Son Güncelleme

Yenilenen Mercedes-Maybach GLS, markanın MHA (Modular High Architecture) platformu üzerine inşa edilecek. MHA platformu markanın platform geçiş sürecinin bir parçası ve SUV’ları destekleyen bir mimari.

Maybach GLS, gün sayıyor!

Alman otomotiv devi Mercedes-Benz’in ultra lüks otomobil üretim birimi Maybach, yenilen Mercedes-Maybach GLS konseptini Pekin Otomobil Fuarı’na hazırlıyor. Son dönemlerde tüm dünyada SUV segmentinde lüks modeller büyük rağbet görüyor. Mercedes-Benz ise bu durumu değerlendirmek istiyor. Markanın performans araçlarını üreten Mercedes-AMG, son dönemlerde satış rekorları kırıyor. Şirket bu başarıyı Maybach’ta da yakalamak istiyor.

Yeni Mercedes-Maybach GLS, AMG Performance tarafından geliştirilen 4.0 litrelik V8 benzinli motor kullanacak. Bu güçlü motor 462 beygir güç çıkışına sahip.  Ayrıca ulta lüks SUV için, 3.0 litrelik benzinli motora ek elektrikli motor ile plug-in hibrid varyantı da sunulabilir. Bu melez motorun 362 beygir içten yanmalı motor gücüne ek 121 beygir elektrikli motor gücüne sahip olması bekleniyor.

2019’da piyasaya çıkacak olan Mercedes-Maybach GLS, Bentley Bentayga, Range Rover SVAutobiography  ve Rolls-Royce Cullinan gibi SUV segmentinin zirvesindeki modellere rakip olarak gelecek.

Marka yeni modelini, ABD’nin Alabama eyaletindeki  Tuscaloosa fabrikasında üretmeyi ve buradan tüm dünyaya ihraç etmeyi planlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
mercedes Maybach GLS

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