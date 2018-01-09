McLaren 2017’de rekoru kırdı!

İngiliz supercar üreticisi McLaren, 2017 yılında 3340 otomobil ile kendi satış rekorunu kırdı. 2016 yılında ise 2794 otomobil satan üretici yedi yıldır üst üste satış rekorları kırıyor. En çok satılan modeller arasında 570S Coupe, 570S Spider, 570GT ve 540C var. Sadece bu dört model yıllık üretimin %70’ini oluşturuyor.

Şirketin yıllık satışlarının büyük bir kısmını %37 ile Kuzey Amerika pazarı oluşturuyor. Marka 2017’de sattığı 3340 otomobilin 1234’ünü burada sattı. 2018 yılı için dünya genelindeki satışlarının %50’sini ABD’nin oluşturacağı öngörülüyor.

McLaren CEO’su Mike Flewitt yaptığı açıklamada 2022’ye kadar yapılacak 1 milyar dolarlık yatırım ile birlikte 15 yeni modeli piyasaya çıkaracaklarını açıkladı. Şu ana kadar çıkarılacak olan 15 yeni modelin sadece 3 tanesi ortada. Bunlar; 570S Spider, 720S ve Ultimate serisindeki 789 beygir gücündeki McLaren Senna. 2018 yılında üretimine başlanacak olan sınırlı sayıdaki Senna üretimi sadece 500 ile sınırlı olacak. Bunlardan sadece birkaçı 2019’dan önce müşterilere teslim edilebilecek.