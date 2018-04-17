MediaTek, Asya’da ilk sırada

Genel olarak bir akıllı telefon satın alırken bakılan ilk şeylerden birisi de cihazın taşıdığı yonga setidir. Bu, kullanıcıların geniş bir bölümü için ayırt edici kriterlerin başında geliyor. Sektörün bütününe baktığımızda, yonga seti tarafında öne çıkan birkaç ismin olduğunu görüyoruz. Nitekim MediaTek de bu isimlerden birisi.

Avrupa ve Amerika geneline baktığımızda, en çok Qualcomm imzası taşıyan yonga setlerinin kullanıldığını görüyoruz. Fakat dünya genelinde tablo oldukça değişken bir görünüme sahip. Zira Asya tarafında günden güne daha da güçlenen bir MediaTek gerçeği mevcut.

Nedense Avrupa’da Helio serisi yonga setini taşıyan akıllı telefonlar pek tutmuyor. Fakat Asya tarafında işler biraz daha farklı. Çinli yonga seti üreticisi, özellikle kendi ülkesinde pazar payını yüzde 70’e kadar çıkarmış durumda. Bu bağlamda şirketin Mart ayındaki gelirleri de yüzde 58.2’lik artışla 690 milyon dolar seviyesine ulaştı.

Bu hızla giderse muhtemelen yonga seti pazarındaki dengeler biraz daha değişecektir. Keza Qualcomm’un Avrupa’daki ağırlığı değişiklik gösterebilir. Tabi şunu da dip not olarak belirtmek gerekli. MediaTek’in hızlı yükselişinde Çinli akıllı telefon üreticileri de önemli bir rol oynuyor.

WhatsApp, kullanıcılarına seslendi! Korkmayın!

