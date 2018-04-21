Meizu 15 Geekbench’te ortaya çıktı

Dün AnTuTu’da Exynos 8895 işlemcisiyle birlikte ortaya çıkan Meizu 15 Plus’ın ardından küçük model 15 de Geekbench üzerinde görüldü. Plus model; Android 7.0 işletim sistemi, 6 GB RAM, 64 GB depolama ve Quad HD çözünürlüklü (dolayısıyla 16:9 oranlı) ekranla birlikte gelecek. AnTuTu dışında elde edilen bilgilere göreyse cihaz 12+20 MP arka kamera kurulumu, 3430 mAh pil ve 5.95 inç ekrana sahip olacak.

Bugün ortaya çıkan Meizu 15 abisinden bir tık geride gözüküyor. Snapdragon 635 veya 660’la alındığı düşünülen sonuçlar, tek çekirdekte 1616, çok çekirdekte 5938 olarak öne çıkıyor. Ayrıca 4 GB‘lık RAM ve Android 7.1.1 kullanıldığı da testin ekran görüntüsünde mevcut. Test ekranı dışından toplanan bilgilere göreyse 5.46 inç Full HD 16:9 ekran, 2940 mAh pil ve 6 GB RAM opsiyonuyla raflarda yerini alacak.

22 Nisan’da duyurulacak olan ikilinin eski sürüm Android kullanması ve hala 16:9 ekranla gelmesi ise bekleyenleri hayal kırıklığına uğratmış durumda.

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