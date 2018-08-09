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Meizu 16 iddialı bir giriş yapıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.08.2018 10:15 | Son Güncelleme

Hakkında hemen her şeyi bildiğimiz Meizu 16 ailesi, Snapdragon 845 yongaseti ile beraber Geekbench’te ortaya çıktı. İşte cihazın aldığı performans puanı.

Meizu 16 iddialı bir giriş yapıyor

Yarın duyurulması beklenen Meizu’nun yeni telefonu belki de son kez sızdı. Bu kez Geekbench benchmark testiyle karşımıza çıkan akıllı telefonun aldığı skor hayli dikkat çekici. Bunda özellikle özel tasarlanmış soğutma sisteminin etkisi olduğunu düşünüyoruz.

Sizin de göreceğiniz üzere amiral gemisi tek çekirdek testinden 2403, çok çekirdek testinden 9047 puan almış. Özellikle çok çekirdek puanı dikkat çekici. Öte yandan 8 GB’lık RAM testte gözüken diğer bir detay.

Meizu_16-600x490

Bu bellek miktarı beklenmiyordu zira 8 GB’ın Plus versiyonla satışa sunulacağı düşünülüyordu. Meizu 16, 6 GB RAM ve 128 GB seçeneğiyle gelecek; ancak ikinci bir 8 GB’lık opsiyona da sahip olabilirmiş gibi gözüküyor.

Ancak bu kafa karışıklığına gerek yok; yarın ikili lanse edilecek ve tüm detayları birlikte göreceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
Meizu 16 snapdragon 845 Geekbench

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