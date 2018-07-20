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Meizu 16 kamerasıyla da ses getirecek

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.07.2018 07:12 | Son Güncelleme

Meizu 16’nın çektiği örnek fotoğraflar, geçtiğimiz gün Meizu’nun CEO’su tarafından paylaşılmıştı. Bugünse fotoğrafların EXIF verileriyle birlikte kamera özellikleri ortaya çıkmış oldu.

Meizu 16 kamerasıyla da ses getirecek

Meizu’nun üzerinde çalıştığı 16 serisini duymayan kalmamıştır. Hatta dün AnTuTu’da ortaya çıkan Snapdragon 845’li Plus model, rekor kırmış ve listenin başına yerleşmişti. Dahası, bir süredir firmanın CEO’su cihazla ilgili bazı bilgileri kendi hesabından paylaşıyordu. İşte CEO’nun geçtiğimiz gün örnek fotoğraf olarak yayınladığı görsellerin EXIF verilerine ulaşıldı.

Verilere göre üst düzey telefonda 12 MP çözünürlüğünde bir sensör ve f/1.8’lik diyafram açıklığı yer alacak. Diğer kamera hakkında bir bilgi yok.

Ağustosta Plus ve standart olmak üzere iki ayrı versiyonla tanıtılacak olan Meizu ailesi, Snapdragon 710/Snapdragon 845 yongaseti, OLED panel, ultrasonik parmak izi okuyucu (sadece Plus’ta yer alabilir) ve özel soğutma sistemiyle birlikte gelecek. Lansmanın IFA 2018 fuarı içerisinde yapılacağı düşünülüyor. Fiyat konusunda ise henüz elimize ulaşan bir bilgi yok.

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Anahtar Kelimeler:
Meizu 16 Meizu

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