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Meizu 16 Plus adından sıkça söz ettirecek

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.07.2018 07:44 | Son Güncelleme

Çinli üreticinin bir süredir üzerinde çalıştığı Meizu 16 Plus’ın en net görüntüleri ortaya çıktı. Weibo’ya sızdırılan görseller cihazın fazlasıyla iddialı bir tasarıma sahip olacağını gösteriyor.

Meizu 16 Plus adından sıkça söz ettirecek

Meizu yine bir tepe model hazırlığında. Son dönemde birkaç kez basında ismi geçen Meizu 16 ailesinin Plus üyesi, şimdiye kadarki en net pozunu verdi. Çin’in sosyal medyası Weibo’da ortaya atılan fotoğraf, amiral gemisinin iddialı olacağını şimdiden gösteriyor.

Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin, aynı zamanda en büyük telefon pazarlarından birisi. Bu bağlamda rekabet yalnızca uluslararası alanda dönmüyor, Çinli şirketler de birbirleri arasında sıkı bir rekabet içinde. Rekabetten geri kalmak istemeyen Meizu da çalışmalarında hız kesmiyor; Xiaomi’nin çok konuşulan Mi 8‘ine rakip olarak gelen Meizu 16 ailesinin ayak sesleri git gide yaklaşıyor.

Sızıntı yeni görseller, Meizu 16 Plus‘ın ön tarafını çok net şekilde gösteriyor. Sol tarafta yer alan panel ve asıl telefonla birlikte çekilen fotoğraf, çentiksiz ve tam çerçevesiz panelin iddiasını ön plana çıkartıyor. Sadece üst ve alt kısımda az miktarda bırakılan çerçeve, ancak ön kameranın yetebileceği kadar geniş ve simetrik bir çizgi elde edilmiş.

Cihazın teknik özelliklerine döndüğümüzde ise tasarım kadar etkileyici olduğunu görüyoruz. 6.5 inç 18:9 ekran, Snapdragon 845 çipseti, 8 GB RAM ve ekrana entegre parmak izi okuyucu başı çeken detaylar arasında. İkilinin 26 Ağustos‘ta resmileştirilmesi bekleniyor.

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Meizu 16 Plus Weibo

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