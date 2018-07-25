Meizu 16 sahip olduğu donanımıyla ses getirecek

6 inç boyutunda ince bir çerçeve üzerinde gelecek olan Meizu 16, Samsung’un Super AMOLED panelini tercih ediyor. Çentiğe sahip olmayan ekran tasarımı alt ve üst çerçevede biraz kenar bırakarak bileşenleri bu kısımda toplama kararı vermiş. Yine bu çerçeveler üzerinde stereo hoparlör bulunuyor.

Yonga seti tercihi olarak Snapdragon 845 tercih eden model, 6GB RAM ve Plus versiyonunda ise 8GB RAM ile yüksek bir performans sunacak. Depolama kapasitesi olarak ise 256 GB seçeneğine kadar geniş bir yelpaze ile kullanıcıya ulaşacak.

Ekrana entegre parmak izi okuyucusu bulunan modelin arka kısmındaki çift kamera da OIS desteği ile geliyor. Gücünü yapay zeka teknolojisinden alan çift kamera muhtemelen Sony tarafından üretilmiş olacak. Ayrıca sahip olduğu düzlemsel motor ile daha hassas bir titreşim yeteneğine sahip olacak.

Amiral gemisi ürünün 6 GB RAM + 64 GB depolama alanı olan sürümüne sahip olmak için 355 dolar, 8 GB RAM + 256 GB dahili depolama alanına sahip olan sürümüne sahip olmak için ise 530 dolar ödemek zorunda kalacaklar. Telefonlar 8 Ağustos tarihinde tanıtım sürecinde olacaklar.

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