HABER

Meizu 16 ve 16 Plus, 8 Ağustos’ta tanıtılacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.07.2018 11:13 | Son Güncelleme

Meizu’nun yeni amiral gemisi akıllı telefonları sertifika alırken görüldü. Meizu 16 ve 16 Plus’ın tanıtım tarihi netlik kazanırken, tasarımı da bir kez daha görüldü.

Meizu 16 ve 16 Plus, 8 Ağustos’ta tanıtılacak

Bildiğiniz gibi Meizu yeni amiral gemisi akıllı telefonlarını çok yakında satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Meizu 16 ve Meizu 16 Plus adlarını taşıyan yeni amiral gemilerini, 8 Ağustos’ta düzenlenecek etkinlikle resmen tanıtılacak.

Önümüzdeki ay satışa çıkacak Meizu 16 ve 16 Plus, dün Çin’de sertifika alırken görüldü. Ayrıca Meizu’nun yeni amiral gemisini gösteren yeni bir görüntü internete sızdırıldı. Sızdırılan bu görüntünün Meizu 16 Plus’a ait olduğu söyleniyor.

Telefonun arka yüzünde parmak izi sensörü olmaması bu iddiaları doğruluyor. Hatırlayacağınız gibi Meizu CEO’su kısa süre önce yaptığı açıklamada Meizu 16 Plus’ın ekrana gömülü parmak izi sensörüne sahip olacağını açıklamıştı.

Porsche Panamera topun ağzında!

PARTNER Hangi ülkede ne kadar altın var? Türkiye altında kaçıncı sırada? Hangi ülkede ne kadar altın var? Türkiye altında kaçıncı sırada?
Huawei Mate 20 Lite için iki farklı sürüm düşünülüyorHuawei Mate 20 Lite için iki farklı sürüm düşünülüyor
Lüksemburg Polisi iki adet Tesla Model S aldıLüksemburg Polisi iki adet Tesla Model S aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Meizu Meizu 16 Meizu 16 Plus

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster'deki 'poposuyla nefes alan hayvan' sorusu şaşırttı!

Kim Milyoner Olmak İster'deki 'poposuyla nefes alan hayvan' sorusu şaşırttı!

Ahmet Hakan'dan İYİ Parti Genel Başkanlığı için sürpriz öneri: Ümit Özdağ

Ahmet Hakan'dan İYİ Parti Genel Başkanlığı için sürpriz öneri: Ümit Özdağ

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan bedelli askerlikten yararlanacaklara müjde!

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan bedelli askerlikten yararlanacaklara müjde!

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan Evrim'in anne ve babası tutuklandı

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan Evrim'in anne ve babası tutuklandı

Janssen'den Tottenham'a: Beni Fenerbahçe'ye gönderin

Janssen'den Tottenham'a: Beni Fenerbahçe'ye gönderin

Yunanistan'da yangınlar sürüyor: En az 20 ölü

Yunanistan'da yangınlar sürüyor: En az 20 ölü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
POCOPHONE F1’in fiyatı ortaya çıktı!

POCOPHONE F1’in fiyatı ortaya çıktı!

Shadow of the Tomb Raider'dan yeni oynanış videosu!

Shadow of the Tomb Raider'dan yeni oynanış videosu!

Alphabet'in gelirleri arttı, kârı azaldı!

Alphabet'in gelirleri arttı, kârı azaldı!

Mi Bunny Children Watch 3 duyuruldu!

Mi Bunny Children Watch 3 duyuruldu!

Hawkeye'dan Avengers 4 açıklaması geldi!

Hawkeye'dan Avengers 4 açıklaması geldi!

Amatör fotoğrafçılar için yeni bir sanat dalı mı doğuyor ?

Amatör fotoğrafçılar için yeni bir sanat dalı mı doğuyor ?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.