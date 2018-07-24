Meizu 16 ve 16 Plus, 8 Ağustos’ta tanıtılacak

Bildiğiniz gibi Meizu yeni amiral gemisi akıllı telefonlarını çok yakında satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Meizu 16 ve Meizu 16 Plus adlarını taşıyan yeni amiral gemilerini, 8 Ağustos’ta düzenlenecek etkinlikle resmen tanıtılacak.

Önümüzdeki ay satışa çıkacak Meizu 16 ve 16 Plus, dün Çin’de sertifika alırken görüldü. Ayrıca Meizu’nun yeni amiral gemisini gösteren yeni bir görüntü internete sızdırıldı. Sızdırılan bu görüntünün Meizu 16 Plus’a ait olduğu söyleniyor.

Telefonun arka yüzünde parmak izi sensörü olmaması bu iddiaları doğruluyor. Hatırlayacağınız gibi Meizu CEO’su kısa süre önce yaptığı açıklamada Meizu 16 Plus’ın ekrana gömülü parmak izi sensörüne sahip olacağını açıklamıştı.

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