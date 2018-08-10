Meizu 16 ve 16 Plus ön siparişe sunuldu

Çin’in önde gelen telefon üreticilerinden Meizu, yeni amiral gemisi akıllı telefonları Meizu 16 ve Meizu 16 Plus’ı resmen tanıttı. Meizu yeni telefonlarının tanıtımıyla pek ses getirememiş olsa da telefonlarının şık tasarımıyla etkilemeyi başardı.
Her iki model de ince çerçeveleri ekranları ile dikkat çekiyor. Ayrıca her iki modelde de ekrana gömülü parmak izi sensörü yer alıyor. İki model arasındaki en büyük fark ise boyutları. Standart Meizu 16, 6 inç ekranla gelirken, Meizu 16 Plus, 6.5 inç ekranla geliyor.
Telefonların teknik özelliklerine gelecek olursak ekran boyutları dışında iki telefon arasında kayda değer bir fark bulunmuyor. Meizu’nun yeni amiral gemileri Snapdragon 845 yonga seti kullanıyor. 12 + 20 megapiksel arka kameraya sahip telefonların selfie kameraları 20 megapiksel.
Ekran boyutları farklı olduğu için batarya kapasiteleri de farklılık gösteriyor. Meizu 16’nın batarya kapasitesi 3010 mAh. Meizu 16 Pro’nun batarya kapasitesi ise 3570 mAh.
Yeni amiral gemilerini Çin’de önsiparişe sunan Meizu, telefonların farklı versiyonlarının fiyatlarını da açıkladı. Meizu 16 Pro’nun 6 GB RAM + 128 GB depolama alanına sahip versiyonu 470 dolara, 8 GB + 128 GB versiyonu 510 dolara, 8 GB + 256 GB versiyonu ise 585 dolara satışa sunuldu.
Meizu 16’ya gelecek olursak; 6 GB + 64 GB versiyonu 395 dolara, 6 GB + 128 GB versiyonu 440 dolara ve son olarak 8 GB + 128 GB versiyonu 485 dolara raflardaki yerini alacak.
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