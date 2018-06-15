Meizu 16 ve 16 Plus sızdırıldı

Geçtiğimiz aylar 15. yılını Meizu 15 ile kutlayan teknoloji markası Meizu, Meizu 16 ve 16 Plus ile yeniden tüketicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İnternete sızan teknik özellikler ve fiyat etiketleri ile duyurusunun yaklaştığı sinyallerini veren firma, bakalım kullanıcıların memnun edebilecek mi?

Qulcomm’un en üst düzey işlemcilerinden birisi olan Snapdragon 845 ile taçlandırılacak olan modeller, 5.6 inç büyüklüğünde ki OLED ekranı ise 18:9 en boy oranına sahip bir şekilde karşımıza çıkacak. Ek olarak 3D Touch ve mEngine 2.0 desteğine sahip olduğunu da ifade etmekte yarar var.

Cihaz, 6GB RAM/64GB depolama alanının yanı sıra, 6GB RAM/128GB depolama seçeneği şeklinde iki farklı versiyon ile tüketicilerin karşısına çıkacak.

12MP+20MP dual arka kamerasının yanı sıra 20MP çözünürlüklü ön kamera, görüntüleme konusunda kalitesini bir tık daha üst seviyelere taşımayı planlıyor. Hızlı şarj desteğine sahip olan 3080mAh kapasitesinde ki bataryadan gücünü alacak olan cihazın, kablosuz şarj desteğiyle gelmesi de beklenmekte.