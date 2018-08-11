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Meizu 16X daha mütevazı özelliklerle geliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.08.2018 10:28 | Son Güncelleme

Meizu, 16 ve 16 Plus’ın ardından 16X’in peşinde. Şirketin CEO’su, Meizu 16X’in eylül ayında geleceğini resmi olarak doğruladı.

Meizu 16X daha mütevazı özelliklerle geliyor

Snapdragon 845’li amiral gemisi Meizu 16 ve 16 Plus’ın ardından aileye yeni bir üye eklenmek üzere. Bizzat Meizu CEO’sunun aktardığı bilgilere göre; Meizu X8, 16X ismiyle karşımıza çıkabilir. Snapdragon 710 yongasetine sahip olacak olan cihaz, diğer iki modelden bu yönüyle ayrılacak.

Ayrıca açıklamalardan yaptığımız çıkarımlara göre Meizu, modeli Mi 8 SE‘ye rakip olarak koyacak. Bu bağlamda 5.8 inçten daha büyük bir ekran ve (nispeten) daha uygun bir fiyat bekleyebiliriz. Mi 8 SE, yaklaşık 230 euro‘dan başlayan fiyatlarla satılıyor.

Yapılan açıklamayla beklenen X8’in 16X olarak adlandırılacağı neredeyse kesinleşmiş oldu. Orta seviyede fiyat/performans oranıyla dikkat çekici unsurlara sahip olacak modelin eylül ayında lanse edileceği düşünülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Meizu akıllı telefon

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