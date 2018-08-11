Meizu 16X daha mütevazı özelliklerle geliyor

Snapdragon 845’li amiral gemisi Meizu 16 ve 16 Plus’ın ardından aileye yeni bir üye eklenmek üzere. Bizzat Meizu CEO’sunun aktardığı bilgilere göre; Meizu X8, 16X ismiyle karşımıza çıkabilir. Snapdragon 710 yongasetine sahip olacak olan cihaz, diğer iki modelden bu yönüyle ayrılacak.

Ayrıca açıklamalardan yaptığımız çıkarımlara göre Meizu, modeli Mi 8 SE‘ye rakip olarak koyacak. Bu bağlamda 5.8 inçten daha büyük bir ekran ve (nispeten) daha uygun bir fiyat bekleyebiliriz. Mi 8 SE, yaklaşık 230 euro‘dan başlayan fiyatlarla satılıyor.

Yapılan açıklamayla beklenen X8’in 16X olarak adlandırılacağı neredeyse kesinleşmiş oldu. Orta seviyede fiyat/performans oranıyla dikkat çekici unsurlara sahip olacak modelin eylül ayında lanse edileceği düşünülüyor.

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