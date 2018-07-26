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Meizu’dan uygun fiyatlı 2 yeni model

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.07.2018 08:19 | Son Güncelleme

Meizu’nun önümüzdeki günlerde tanıtacağı iki yeni modeli TENAA onayını aldı. Böylece Meizu 16 ve 16 Plus modellerinin özellikleri de kesinleşmiş oldu.

Meizu’dan uygun fiyatlı 2 yeni model

Gün geçmiyor ki Çinli akıllı telefon üreticilerinden yeni bir orta segment model daha gelmesin. Bilindiği üzere Meizu uzun bir süredir iki yeni model üzerinde çalışıyor. Bu modellerden birisi orta segmente hitap ederken, diğeri ise üst segment cihazlarla rekabet edecek.

Aslında uzun bir süredir Meizu 16 ve 16 Plus hakkında pek çok söylentiye tanıklık ediyoruz. Nitekim bu söylentiler eşliğinde her iki modelin de özellikleri ve tasarımını öğrenmiş bulunuyoruz.

Geçtiğimiz gün her iki modelin de TENAA onayı almasıyla, sızdırılan özellikler de kesinleşmiş oldu. Buna göre orta segmente hitap eden Meizu 16, gücünü Qualcomm imzası taşıyan Snapdragon 710 yonga setinden alacak. Çift ana kamera ile gelecek olan telefon 2950 mAh kapasitesinde bir pilden beslenecek.

Üst segmente hitap eden 16 Plus modeli ise gücünü hali hazırda satışta olan diğer amiral gemisi modellerinde olduğu gibi Snapdragon 845 yonga setinden alacak. Tasarım olarak Meizu 16’yla aynı hatlara sahip olması beklene Plus varyantı 3570 mAh gücünde ortalamanın üzerinde bir bataryadan beslenecek.

Bu arada Plus varyantında parmak izi okuyucusunun ekranın altına yerleştirilmiş olduğunu da belirtelim.

Dip not olarak ufak bir hatırlatmada bulunalım. Meizu iki modelini de 8 Ağustos’ta düzenleyeceği özel bir etkinlikte tanıtmayı planlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Meizu TENAA

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