Meizu EP52 : Tüy hafifliğinde suya dayanıklı kulaklık

Bluetooth spor kulaklık kategorisinde kendinden oldukça söz ettirecek olan Meizu EP52 , hafif olması ve sunduğu konfor ile spor yapanların öncelikli tercihleri arasında yerini almaya hazırlanıyor.

EP52’de kullanılan geliştirilmiş silikon malzemesi esneklik ve sağlamlığı bir araya getirerek mükemmel bir tasarım sunuyor. Ağırlığı konusunda da neredeyse bir mucize yaratan EP52’de kullanılan malzemeler, geliştirilmiş yapısı ve özenle dengelenmiş tasarımı sayesinde ağırlığın omuz ve boyun bölgesine dağılmasını sağlıyor. Her biri sadece 3 gram ağırlığındaki kulaklıklar sayesinde egzersizinizi de yarıda bırakmak zorunda kalmıyorsunuz.

EP52’nin biyoselüloz diyaframı ve benzersiz tasarımı ayrıca diyaframın titreşim alanını genişletip, titreşim genliğini de artırıyor. Böylece aktarılan tüm sesleri duyabilir ve egzersiziniz sırasında güçlü basın keyfini çıkarabilirsiniz.

Salon efekti sensörü ve çağrı sonlandıranlar mıknatıslar

Mıknatısları sayesinde birbirine tutturulabilen EP52 kulaklıklar aynı zamanda salon efekti sensörüne sahip. Kullanımda olmayan zamanlarda kulaklıkları birbirine mıknatıs özelliği sayesinde tutturarak isterseniz müziği duraklatabilir veya bir telefon çağrısını sonlandırabilirsiniz. EP52 kulaklıklar 5 dakika boyunca birbirine tutturulursa, cihaz kendini otomatik olarak kapatıyor.