Meizu M6s tasarımıyla ön plana çıkıyor

Meizu, global pazarda öyle büyük bir kitleye hitap etmese de kendi ülkesinde son derece popüler bir marka. Son yıllarda Avrupa ve Amerika pazarında da etkin konuma gelmek için çabalayan Çinli akıllı telefon üreticisi, şu aralar yeni bir model üzerinde çalışıyor. 17 Ocak’ta tanıtılacak olan Meizu M6s tasarımı ve teknik donanımı ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Gücünü Samsung imzalı Exynos 7872 yonga setinden alacak olan M6s, sistemini 3GB RAM ile destekleyecek. 32 ya da 64GB’lık dahili depolama alanına sahip olan telefon GPU tarafında ise Mali-G71 MP3’ten faydalanacak.

Arka yüzünde 16MP’lik bir ana kamera bulunduracak olan Meizu M6s, ön tarafında ise 8MP’lik bir selfie kamerasına sahip olacak.

Kutudan ilk çıktığında Flyme OS destekli Android 7.0 Nougat ile çalışacak olan telefonun, yakın zamanda Oreo’ya güncellenmesi de gündemde.

1440 x 720 piksel çözünürlüğündeki 5.7 inçlik ekranı ile dikkat çeken Meizu M6s’in fiyatı ise henüz netleşmiş değil. Fakat Meizu’nun akıllı telefonları için öyle uçuk fiyatlar talep etmediğini de biliyoruz.

M6s’in hangi bölgelerde satışa sunulacağı ise henüz netlik kazanmış değil. Fakat telefonun ilk etapta Çin’e özel olması bekleniyor.

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