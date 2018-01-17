HABER

Meizu M6s tasarımıyla ön plana çıkıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 17.01.2018 10:31 | Son Güncelleme 5 saat önce

Meizu, yeni modelinde son dönemin tasarım hatlarını benimsemiş durumda. Zira Meizu M6s, 18:9 en boy oranına sahip bir ekranla gelecek. Bu Meizu’nın ilk 18:9’luk telefonu olacak.

Meizu M6s tasarımıyla ön plana çıkıyor

Meizu, global pazarda öyle büyük bir kitleye hitap etmese de kendi ülkesinde son derece popüler bir marka. Son yıllarda Avrupa ve Amerika pazarında da etkin konuma gelmek için çabalayan Çinli akıllı telefon üreticisi, şu aralar yeni bir model üzerinde çalışıyor. 17 Ocak’ta tanıtılacak olan Meizu M6s tasarımı ve teknik donanımı ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Gücünü Samsung imzalı Exynos 7872 yonga setinden alacak olan M6s, sistemini 3GB RAM ile destekleyecek. 32 ya da 64GB’lık dahili depolama alanına sahip olan telefon GPU tarafında ise Mali-G71 MP3’ten faydalanacak.

Arka yüzünde 16MP’lik bir ana kamera bulunduracak olan Meizu M6s, ön tarafında ise 8MP’lik bir selfie kamerasına sahip olacak.

Kutudan ilk çıktığında Flyme OS destekli Android 7.0 Nougat ile çalışacak olan telefonun, yakın zamanda Oreo’ya güncellenmesi de gündemde.

1440 x 720 piksel çözünürlüğündeki 5.7 inçlik ekranı ile dikkat çeken Meizu M6s’in fiyatı ise henüz netleşmiş değil. Fakat Meizu’nun akıllı telefonları için öyle uçuk fiyatlar talep etmediğini de biliyoruz.

M6s’in hangi bölgelerde satışa sunulacağı ise henüz netlik kazanmış değil. Fakat telefonun ilk etapta Çin’e özel olması bekleniyor.

Foldimate ile çamaşır katlamak çok kolay – #CES 2018

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
teknoloji Meizu Meizu M6s

En Çok Okunan Haberler

Ehliyet uygulama sınavlarında 'tablet' dönemi başladı

Ehliyet uygulama sınavlarında 'tablet' dönemi başladı

Ufak Tefek Cinayetler'e Oya ve Serhan'ın traş sahnesi damga vurdu!

Ufak Tefek Cinayetler'e Oya ve Serhan'ın traş sahnesi damga vurdu!

Yasemin Şefik'ten garip itiraf: Aleyna eve geldiğinde sutyen takıyorum

Yasemin Şefik'ten garip itiraf: Aleyna eve geldiğinde sutyen takıyorum

‘Sevgili olalım mı’ lafını duydu dehşet saçtı!

‘Sevgili olalım mı’ lafını duydu dehşet saçtı!

Sosyal medyadaki korkunç trend

Sosyal medyadaki korkunç trend

İstanbul için son dakika fırtına uyarısı! İşte 17 Ocak İstanbul hava durumu

İstanbul için son dakika fırtına uyarısı! İşte 17 Ocak İstanbul hava durumu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
PlayStation 4 için önemli güncelleme

PlayStation 4 için önemli güncelleme

Cisco, cBR-8 için Infinite Broadband Unlocked ’ı duyurdu

Cisco, cBR-8 için Infinite Broadband Unlocked ’ı duyurdu

HTC U11 EYEs tanıtıldı! İşte özellikleri

HTC U11 EYEs tanıtıldı! İşte özellikleri

Facebook Messenger'da skandal

Facebook Messenger'da skandal

YouTube iPhone'larda karardı!

YouTube iPhone'larda karardı!

Wikipedia'dan Türkiye açıklaması: O makaleler değiştirildi

Wikipedia'dan Türkiye açıklaması: O makaleler değiştirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.