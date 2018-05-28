Meizu M8c ilk olarak Rusya’da satışa çıkacak

18:9 oranında 5.45 inç (1440 x 720p) ekrana sahip telefon, Snapdragon 425 yonga seti kullanıyor. M8c’nin teknik özellikleri arasında 2 GB RAM ve 16/32 GB depolama alanı yer alıyor. Telefonun arka kamerası 13 megapiksel, selfie kamerası ise 8 megapiksel. M8c’de parmak izi sensörü bulunmuyor. Ancak telefonun 8 megapiksel ön kamerası yüz tanıma özelliği ile geliyor. Telefonun batarya kapasitesi 3070 mAh.
Meizu, gelişmekte olan pazarlara yönelik geliştirdiği telefonunu ilk olarak Rusya’da satışa sunacak. M8c; kırmızı, altın, mavi ve siyah renk seçenekleriyle satışa çıkacak. Telefonun Rusya’daki fiyatı 140 euro olarak açıklandı. M8c’nin diğer ülkelerde ne zaman satışa çıkacağı şimdilik belirsizliğini koruyor.
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