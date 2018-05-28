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Meizu M8c ilk olarak Rusya’da satışa çıkacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.05.2018 09:32 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz yılın haziran ayında satışa çıkan Meizu M5c’nin halefi sonunda satışa çıkıyor. Meizu yeni bütçe dostu akıllı telefonu Meizu M8c’yi resmen tanıttı. Böylece telefonun teknik özellikleri ve tasarımı hakkında tüm detaylar netlik kazandı.

Meizu M8c ilk olarak Rusya’da satışa çıkacak

18:9 oranında 5.45 inç (1440 x 720p) ekrana sahip telefon, Snapdragon 425 yonga seti kullanıyor. M8c’nin teknik özellikleri arasında 2 GB RAM ve 16/32 GB depolama alanı yer alıyor. Telefonun arka kamerası 13 megapiksel, selfie kamerası ise 8 megapiksel. M8c’de parmak izi sensörü bulunmuyor. Ancak telefonun 8 megapiksel ön kamerası yüz tanıma özelliği ile geliyor. Telefonun batarya kapasitesi 3070 mAh.

Meizu, gelişmekte olan pazarlara yönelik geliştirdiği telefonunu ilk olarak Rusya’da satışa sunacak. M8c; kırmızı, altın, mavi ve siyah renk seçenekleriyle satışa çıkacak. Telefonun Rusya’daki fiyatı 140 euro olarak açıklandı. M8c’nin diğer ülkelerde ne zaman satışa çıkacağı şimdilik belirsizliğini koruyor.

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Anahtar Kelimeler:
Meizu akıllı telefon

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