Merakla beklenen AirPower'ın çıkış tarihi sızdırıldı!

Özellikle son zamanlarda mobil pazar içerisinde kullanıcıların, yenilikçi teknolojileri karşı ilgisi oldukça artmaya başladı. Bu konuda trende ayak uydurmak isteyen Apple'da AirPower ürününü yakında piyasaya sunmaya hazırlanıyor.
İlk aşamalarda erteleme üzerine erteleme alan cihaz, anlaşılan Eylül 2018 itibariyle kullanıma sunulmaya hazırlanıyor. Cihaz; iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X akıllı telefon modellerinin yanı sıra, Apple AirPods ve Apple Watch gibi cihazları da kablosuz şarj edebilecek bir donanıma sahip olacak.
Gelen bilgiler arasında aşırı ısınma, devre sistemi ve yazılım sorunları gibi problemlerle mühendislere zorluklar çıkartan AirPower, üretiminin artık tamamlanmak üzere olduğu ve hatta kimi prototiplerin, çalışanların masalarında test edildiği de gelen iddialar arasında. Tabii ki Eylül 2018 tarihinin, sadece bir iddiadan ibaret olduğunun da altını çizmek isterim.
AirPower cihaz üzerinde güç yönetimi ve cihazlarla eşleşme için iOS mobil işletim sisteminin sadeleştirilmiş bir sürümünü kullanan özel bir Apple çipi kullanıyor. Henüz fiyatının ne kadar olacağı belli olmayan cihazın, yinede diğer aksesuarlara nazaran daha pahalı olması bekleniyor.
Kaynak: Teknolojioku
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