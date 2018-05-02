Merakla bekleniyordu! WhatsApp'a iki yeni bomba özellik geliyor!

WhatsApp Direktörü Mubarik Imam, popüler anlık mesajlaşma uygulamasına çıkartmalar ve birden fazla kullanıcının katılabileceği video görüşmeler özelliklerinin ekleneceğini açıkladı.
4 KİŞİ AYNI ANDA GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞEBİLECEK
Imam video konferans özelliğinin nasıl çalışacağını detaylandırmasa da, paylaşılan örnek video dört kişinin aynı anda görüntülü görüşebileceğine işaret ediyor. F8 konferansında ayrıca WhatsApp’ın güncel istatistikleri de paylaşıldı. Buna göre uygulama 450 milyon günlük kullanıcıya sahip ve her gün 2 milyar dakika uzunluğunda görüntülü ve sesli aramaya ev sahipliği yapıyor.
DİĞER ÖZELLİK İSE ÇIKARTMALAR
WhatsApp’a ekleneceği duyurulan bir diğer özellik ise çıkartmalar. WhatsApp ayrıca, üçüncü tarafların büyük emoji’ler olarak da tanımlanabilecek bu çıkartmaları geliştirerek platformda kullanıma sunabileceğini duyurdu.
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