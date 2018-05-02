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Merakla bekleniyordu! WhatsApp'a iki yeni bomba özellik geliyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.05.2018 17:41 | Son Güncelleme

Facebook F8 geliştiriciler konferansında WhatsApp’a gelecek iki yeni özellik duyuruldu. WhatsApp uygulaması 450 milyon günlük kullanıcıya sahip ve her gün 2 milyar dakika uzunluğunda görüntülü ve sesli aramaya ev sahipliği yapıyor.

Merakla bekleniyordu! WhatsApp'a iki yeni bomba özellik geliyor!

WhatsApp Direktörü Mubarik Imam, popüler anlık mesajlaşma uygulamasına çıkartmalar ve birden fazla kullanıcının katılabileceği video görüşmeler özelliklerinin ekleneceğini açıkladı.

4 KİŞİ AYNI ANDA GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞEBİLECEK

Imam video konferans özelliğinin nasıl çalışacağını detaylandırmasa da, paylaşılan örnek video dört kişinin aynı anda görüntülü görüşebileceğine işaret ediyor. F8 konferansında ayrıca WhatsApp’ın güncel istatistikleri de paylaşıldı. Buna göre uygulama 450 milyon günlük kullanıcıya sahip ve her gün 2 milyar dakika uzunluğunda görüntülü ve sesli aramaya ev sahipliği yapıyor.

DİĞER ÖZELLİK İSE ÇIKARTMALAR

WhatsApp’a ekleneceği duyurulan bir diğer özellik ise çıkartmalar. WhatsApp ayrıca, üçüncü tarafların büyük emoji’ler olarak da tanımlanabilecek bu çıkartmaları geliştirerek platformda kullanıma sunabileceğini duyurdu.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
hanımlar müjde, kadın günleri artık WhatsApp dan yaparsınız :)
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