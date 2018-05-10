Meraklılarına müjde: Samsung Galaxy Note 9’un ilk fotoğrafı sızdırıldı!

Samsung Galaxy Note 9 yılın en beklenen modellerinden biri. iPhone X ile kıyasıya mücadele edecek olan akıllı telefon Eylül ayında tanıtılacak olan yeni iPhone modelleri ile de rekabet edebilecek güçte olacak. Daha önce teknik özellikleri sızdırılan Galaxy Note 9’un şimdi de ilk fotoğrafı sızdı.
İŞTE GALAXY NOTE 9!
Sağlam bir kaynağa göre Galaxy Note 9 yukarıdaki gibi bir tasarıma sahip olacak. Gördüğünüz üzere Galaxy S8 ile Galaxy S9 arasında çok küçük tasarımsal değişiklikler yapan Samsung, bu politikasını Galaxy Note 9’da da devam ettirecek.
GALAXY NOTE 9 ÖZELLİKLERİ
Galaxy Note 9’da 6,4 inç büyüklüğünde ve 2K+ çözünürlüğünde Super AMOLED bir ekran olacak. Telefonun kalbinde ise bölgeye göre Exynos 9810 ya da Snapdragon 845 yer alacak. Bu işlemcilere 6GB RAM ve 256GB dahili depolama eşlik edecek. Galaxy Note 9’un kamera tarafında ise Galaxy S9+’ın kamerası kullanılacak. Tekrar söyleyelim; Galaxy Note 9’un Ağustos ayında tanıtılması bekleniyor.
PKK'lı terörist 'Delil Serhat' Kocaeli'de yakalandı
Devlet Bahçeli'den CHP ve İYİ Parti'ye 15 milletvekili tepkisi
Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde sel felaketi! Mahsur kalanlar var
Bülent Arınç 'Tamam-devam' tartışmasında tarafını açıkladı
Instagram çöktü mü? Sosyal medya sitesine erişim sorunu yaşandı
Nijeryalı diplomat ölü bulundu!
Esad'dan, Erdoğan ve Türkiye'yle ilgili skandal açıklamalar
'Yaşamaktan bıktım' demiş, ötenazi istemişti! Ölmeden önce son kez konuştu
Sokak köpeğini demir levyeyle döve döve öldürdü!
Zabıta 'vurun' dedi, kalabalık linç etti!
Korkunç ifadeler: Eşarbının arka bağ kısmını tutarak sıktım...
İstanbul'un en çapkın semti hangisi? İşte flörtte en şanlı yerler
Doktorlar göz kanseri olduğunu fark edemedi, yüzünde dev bir delik oluştu
Okuyucu Yorumları 0 yorum