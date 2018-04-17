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Mercedes-AMG C63 yenilendi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.04.2018 08:34 | Son Güncelleme

Yeni Mercedes-AMG C63’te kullanılan AMG Dynamics adlı yeni bir sistem, aracın kullanım özelliklerini sürücünün talebine uygun olarak ayarlıyor.

Mercedes-AMG C63 yenilendi

Alman otomotiv devi Mercedes Benz, otomobilleri en çok satan Mercedes-AMG C63 serisini yeniledi. Markanın mühendis ekibi detaylı bir şekilde revize ettiği yeni seride performans yerine daha çok sürüş dinamikleri odaklı iyileştirmeler gerçekleştirdi. Coupe ve cabriolet olarak iki farklı varyantla gelecek olan AMG C63, mevcut modele göre çok daha rahat ve keyifli bir yolculuk vadediyor. Gözden geçirilmiş yeni Mercedes-AMG C63 sürücüne; Konfor, Sport, Sport +, Yarış gibi birçok sürüş moduna sahip.

Şirketin yüksek performanslı modellerini üreten Mercedes-AMG CEO’su Tobias Moers, yeni AMG C63 için ” AMG C-Serisi, son dönemde çok satan model serimiz. Şirketin uzun süredir koruduğu başarısının ise kilit taşı konumunda” açıklamasında bulundu.
Yeni Mercedes-AMG C63 ve C63 S modellerinde sırasıyla 469 ve 503 beygirlik güç çıkışlarına sahip olan 4.0 litrelik biturbo motor kullanılıyor. Ayrıca 0-100 km/s hıza sadece 3.9 saniyede çıkan C63 S’in hız ibresi maksimum 290 km/s‘i görüyor. Yeni modelde mevcut yedi vitesli Speedshift şanzıman değiştirilerek daha hızlı vites değişimi için dokus vitesli otomatik şanzıman kullanılmış.

Yeni AMG C63, 64.000 avro, C63 S ise 73.000 avro fiyatlar ile Ekim ayıda satışa sunulacak. C63 serisinin en pahalı modeli C63 S Cabriolet’in 79.000 avroluk fiyatıyla ilerleyen dönemlerde showroomlarda yerini alacağını belirtelim.

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Anahtar Kelimeler:
mercedes AMG dynamics

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