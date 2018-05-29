Mercedes emisyon skandalına karıştı

Alman otomotiv devi Volkwagen’in (VW) ürettiği araçlarda ortaya çıkan emisyon manipülasyon sorunlarının ardından şimdi de diğer bir otomobil devi Mercedes aynı sorun ile boğuşuyor.

Federal Motorlu Taşıtlar Kurumu (KBA), tarafından yapılan araştırma sonucunda Mercedes’in C ve GLD serilerinde somut şüpheler ortaya çıktığını, egzoz sisteminde emisyon manipülasyonu oluştuğunu ve araştırmaların devam ettiğini açıkladı.

Almanya Federal Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer, Federal Motorlu Taşımacılık otoritesine Mercedes‘te derhal başka şüphelenilen durumların soruşturması için süreci başlatarak, araçların geri çağrılmasını istediğini beyan etti. Bakan Scheuer, olay üzerine Daimler CEO’su Dieter Zetsche ile Berlin’de özel bir görüşme yapacağını açıkladı.

Ortaya çıkan bu emisyon skandalı Alman medyasına göre VW’den sonra ikinci büyük durum olarak tarihe geçme olarak nitelendiriliyor.

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