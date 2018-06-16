Mesaj silme Snapchat’e eklenecek

Bildiğiniz gibi Snapchat özellikle gençler arasında en popüler sosyal medya uygulamaları arasında yer alıyor. Her geçen gün yeni özellikler sunarak zirvede kalmayı amaçlayan şirket, uzun süredir beklenen özelliği sonunda uygulamaya ekliyor.

Popüler sosyal medya ve mesajlaşma uygulamasını tercih eden kullanıcılar, bundan sonra gönderdikleri mesajları silebilecek. Uzun süredir istenen bu özelliğin bir iki hafta içinde yayınlanacak bir güncelleme ile uygulamaya ekleneceği söyleniyor.

Bu yeni özellikle birlikte gönderilen bir mesajı silmek için tek yapmanız gereken mesajın üstüne uzun basmak olacak. Bu işlem sonunda mesajı silme seçeneği belirecek. Bu özellik sayesinde sadece metin mesajları değil, gönderilen ses, video ve fotoğraflar da silinebilecek. Ayrıca bu özellik hem birebir konuşmalarda hem de grup sohbetlerinde kullanılabilecek.

Ancak bir mesaj silindiğinde, o mesajın silindiği sohbet veya gruptaki kişiler bu durumun farkında olacak. Yani mesajın kendisini silseniz de mesaj gönderdiğiniz görülecek.

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