Messenger, AR olayına kafayı takmış durumda

AR ve VR geleceğin teknolojilerinden olabilir, fakat şu da bir gerçek ki şu anda insanlar bunu pek umursamıyor ve kullanmıyor. Buna karşın özellikle bazı firmalar adım atmaktan çekinmiyor; çekinmeyecekler de. Bu işin peşinde olan en önemli isimlerden Facebook, bünyesinde barındırdığı mesajlaşma platformuna bir deneysel sayılabilecek özellik daha ekledi.
Şimdilik iki oyun eklenmiş durumda. Bunlardan ilki “Gülme!” oyunu ve arkadaşlarınızla görüntülü görüşürken oynayabiliyorsunuz. Adından da anlaşılacağı üzere oyunda ilk gülen kaybediyor. İkinci oyunun adı ise Asteroit saldırısı. Daha fazla oyunun ekleneceği de bildirilmiş durumda.
6 kişiye kadar oynanabilen oyunları oynayabilmek için Messenger’ın son sürümüne güncellemeniz gerekiyor. Ardından bir görüntülü görüşme içerisindeki yıldız sembolü içerisinde bahsi geçen AR oyunlara erişim sağlayabilirsiniz.
'Rahip Brunson' iddianamesinde gizli tanık 'Dua'dan çarpıcı ifadeler: Armagedon savaşı ve 13. kabile
Antalya'da 4 yıldızlı otele haciz! Turistler şaşkınlıkla izledi
Financial Times: ABD Türkiye'ye süre verdi
Asfalt kazanlarının arasına sıkıştı, feci şekilde can verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onların doları varsa bizim de halkımız, Allah'ımız var
Son dakika! İsrail ile Hamas arasında ateşkes sağlandı
Samsung Galaxy Note 9 tanıtıldı! İşte Note 9'un özellikleri ve fiyatı!
Bursa'da düğün konvoyunda damat gözaltına alındı! Gelin büyük şok yaşadı
Transparanda sınır tanımadı!
Dünyayı sarsan buluş! Şeytan Üçgeni'nde dünya dışı nesne bulundu
MHP'den anket şirketleri için kanun teklifi
Canan Karatay'dan olay yaratacak sözler
Okuyucu Yorumları 0 yorum