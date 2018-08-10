Messenger, AR olayına kafayı takmış durumda

AR ve VR geleceğin teknolojilerinden olabilir, fakat şu da bir gerçek ki şu anda insanlar bunu pek umursamıyor ve kullanmıyor. Buna karşın özellikle bazı firmalar adım atmaktan çekinmiyor; çekinmeyecekler de. Bu işin peşinde olan en önemli isimlerden Facebook, bünyesinde barındırdığı mesajlaşma platformuna bir deneysel sayılabilecek özellik daha ekledi.

Şimdilik iki oyun eklenmiş durumda. Bunlardan ilki “Gülme!” oyunu ve arkadaşlarınızla görüntülü görüşürken oynayabiliyorsunuz. Adından da anlaşılacağı üzere oyunda ilk gülen kaybediyor. İkinci oyunun adı ise Asteroit saldırısı. Daha fazla oyunun ekleneceği de bildirilmiş durumda.

6 kişiye kadar oynanabilen oyunları oynayabilmek için Messenger’ın son sürümüne güncellemeniz gerekiyor. Ardından bir görüntülü görüşme içerisindeki yıldız sembolü içerisinde bahsi geçen AR oyunlara erişim sağlayabilirsiniz.

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