Meteor yağmuruna hazır olun!

Türkiye'den de izlenebilecek Perseid göktaşı yağmuru bu gece başlıyor. Göktaşı yağmurunda saatte 60'a yakın meteor yanması izlenebilecek. Göktaşlarının daha iyi gözlemlenebilmesi için ışık kirliliğinin olmadığı yani şehir merkezlerinden uzak ve mümkünse karanlık bölgelerde bulunmak gerekiyor.

Meteor yağmuru başlıyor

Sanılanın aksine halk arasında 'yıldız kayması' olarak bilinen olayın güne sisteminde başıboş dolaşan küçük parçaların atmosfere girerek yanmasıyla meydana geliyor. Perseid göktaşı yağmuru olarak adlandırılan bu olay yıl içerisinde periyodik olarak belli zamanlarda oluşuyor.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Ulusal Gözlemevi Müdürü Prof. Dr. Sacit Özdemir, göktaşı yağmurunun 12-13 Ağustos'ta çıplak gözle izlenme şansının yüksek olduğunu belirterek, "12-13 Ağustos'ta dünya bu akıntının içerisine girecek ve dünya atmosferiyle etkileşen bu küçük parçacıkların bıraktığı yanma izleri gece daha iyi görebilecek. Gökyüzü meraklıları gece yarısını beklerse daha fazla göktaşı akıntısını izleme fırsatı bulabilecekler." dedi.

Gözlem için özel bir alet gerekmiyor