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Meteor yağmuruna hazır olun!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.08.2018 15:59 | Son Güncelleme

Perseid göktaşı yağmuru 12-13 Ağustos gecesi çıplak gözle izlenebilecek.

Meteor yağmuruna hazır olun!

Türkiye'den de izlenebilecek Perseid göktaşı yağmuru bu gece başlıyor. Göktaşı yağmurunda saatte 60'a yakın meteor yanması izlenebilecek. Göktaşlarının daha iyi gözlemlenebilmesi için ışık kirliliğinin olmadığı yani şehir merkezlerinden uzak ve mümkünse karanlık bölgelerde bulunmak gerekiyor.
Meteor yağmuru başlıyor

Sanılanın aksine halk arasında 'yıldız kayması' olarak bilinen olayın güne sisteminde başıboş dolaşan küçük parçaların atmosfere girerek yanmasıyla meydana geliyor. Perseid göktaşı yağmuru olarak adlandırılan bu olay yıl içerisinde periyodik olarak belli zamanlarda oluşuyor.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Ulusal Gözlemevi Müdürü Prof. Dr. Sacit Özdemir, göktaşı yağmurunun 12-13 Ağustos'ta çıplak gözle izlenme şansının yüksek olduğunu belirterek, "12-13 Ağustos'ta dünya bu akıntının içerisine girecek ve dünya atmosferiyle etkileşen bu küçük parçacıkların bıraktığı yanma izleri gece daha iyi görebilecek. Gökyüzü meraklıları gece yarısını beklerse daha fazla göktaşı akıntısını izleme fırsatı bulabilecekler." dedi.
Gözlem için özel bir alet gerekmiyor

"Perseid'i göz ile takip etmek çok daha kolay ve zevklidir." diyen Özdemir, göktaşı akıntılarını gözlemek için özel bir alete ihtiyaç olmadığına dikkati çekti.

Göktaşlarının mikron düzeyinde çok küçük olduğuna işaret eden Prof. Dr. Özdemir, atmosfere hızlı girdikleri için görseli güzel bir parlaklık ortaya çıktığını kaydetti.

Özdemir, güneş sisteminin ilk oluşum yıllarında var olan büyük göktaşlarının günümüzde söz konusu olmadığını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Şimdi günümüzde böyle büyük göktaşları olmadığı için bunların yeryüzüne ulaşma imkanı bulunmuyor. O yüzden kimsenin 'başıma göktaşı düşecek' korkusuna kapılmasına gerek yok. Çünkü bunlar son derece küçük meteor parçacıkları ve yere düşme ihtimali yok. Bunlar atmosferde yanıp gaz fazına geçiyorlar.

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
meteor yağmuru Perseid

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