Metroda internet dönemi başladı!

İstanbul'daki metro hatlarında mobil internet uzun yıllardan beri kullanılamıyor. Ancak Hürriyet'in haberine göre kısa bir süre sonra bu sorun ortadan kalkacak gibi görünüyor.

Bu sorun dün itibariyle kısmen de olsa sona erdi. Turkcell’in geliştirdiği dijital servisler, mobil internet şebekesine bağlanabilecek ve kullanılmaya devam edilecek. Böylelikle metro hattını kullanan müşteriler de rahat bir şekilde hem internet kullanabilecek hem de mobil iletişim konusunda bir sıkıntı yaşamayacaklar.

LTE altyapısının kullanılabildiği yeni uygulamayla Turkcell aboneleri metrodayken mesajlaşma platformu BiP ile yazışabilecek, Fizy üzerinden online müzik dinleyebilecek, Dergilik uygulamasından dergi ve gazeteye okuyabilecek, Yaani üzerinden de webte arama yapabilecek.

Kısacası bu uygulama şimdilik sadece Turkcell aboneleri için sınırlı olacak. İlerleyen zamanlard a diğer operatörler de bu konuda atılım yaparlar mı bilemiyoruz ancak Turkcell'in böyle bir hizmet sunuyor oluşu rekabeti de iyice artıracağa benziyor.