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Mi A1’e rakip geliyor! Vivo Z1i

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.07.2018 09:17 | Son Güncelleme

Orta segmentteki uygun fiyatlı modelleri ile dikkat çeken Vivo’nun yeni bir cihazı daha ortaya çıktı. İşte Vivo Z1i özellikleri ve telefon hakkındaki diğer detaylar.

Mi A1’e rakip geliyor! Vivo Z1i

Gün geçmiyor ki Çin kökenli akıllı telefon üreticilerinden yeni bir cihaz daha gelmesin. Bilindiği üzere global pazarda yükselme gayretinde olan birkaç Çinli üretici mevcut. Bunları Huawei, ZTE, Vivo, Oppo, Xiaomi, Meizu ve OnePlus olarak sıralayabiliriz. Genel olarak global pazarda yükselmenin yolu uygun fiyatlı orta segment modellerden geçtiği için, sık sık bu markaların ürettikleri yeni cihazlarla karşılaşıyoruz. Bunlardan sonuncusu ise Vivo Z1i oldu.

Vivo’nun orta segmentteki yeni modeli Z1i geçtiğimiz gün C1730DT kod ismi ile TENAA’da ortaya çıktı. Yeni Vivo cihazı gücünü Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 636 yonga setinden alıyor. Sistemini 4GB RAM ile destekleyen Vivo Z1i’nin dahili depolama alanı ise 128GB.
2280 x 1080 piksel çözünürlüğünde 6.26 inçlik oldukça büyük bir ekrana sahip olan Vivo Z1i, 3180 mAh kapasitesine sahip ortalama bir pilden beslenecek.

Arka tarafında 13MP + 2MP’lik çift ana kamera modülüne sahip olan telefonun selfie kamerası ise 16MP.

Kutudan ilk çıktığında Android 8.1 Oreo ile çalışacak olan telefonun 300 dolar civarında bir fiyata sahip olması bekleniyor. Vivo’nun orta segmentteki iddialı modelini hangi pazarlarda satışa sunacağı ise henüz netlik kazanmış değil.

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Anahtar Kelimeler:
Vivo Z1i Mi A1

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