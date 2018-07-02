Mi A1’e rakip geliyor! Vivo Z1i

Gün geçmiyor ki Çin kökenli akıllı telefon üreticilerinden yeni bir cihaz daha gelmesin. Bilindiği üzere global pazarda yükselme gayretinde olan birkaç Çinli üretici mevcut. Bunları Huawei, ZTE, Vivo, Oppo, Xiaomi, Meizu ve OnePlus olarak sıralayabiliriz. Genel olarak global pazarda yükselmenin yolu uygun fiyatlı orta segment modellerden geçtiği için, sık sık bu markaların ürettikleri yeni cihazlarla karşılaşıyoruz. Bunlardan sonuncusu ise Vivo Z1i oldu.
Vivo’nun orta segmentteki yeni modeli Z1i geçtiğimiz gün C1730DT kod ismi ile TENAA’da ortaya çıktı. Yeni Vivo cihazı gücünü Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 636 yonga setinden alıyor. Sistemini 4GB RAM ile destekleyen Vivo Z1i’nin dahili depolama alanı ise 128GB.
2280 x 1080 piksel çözünürlüğünde 6.26 inçlik oldukça büyük bir ekrana sahip olan Vivo Z1i, 3180 mAh kapasitesine sahip ortalama bir pilden beslenecek.
Arka tarafında 13MP + 2MP’lik çift ana kamera modülüne sahip olan telefonun selfie kamerası ise 16MP.
Kutudan ilk çıktığında Android 8.1 Oreo ile çalışacak olan telefonun 300 dolar civarında bir fiyata sahip olması bekleniyor. Vivo’nun orta segmentteki iddialı modelini hangi pazarlarda satışa sunacağı ise henüz netlik kazanmış değil.
Son dakika! Mersin'de tarım işçilerini taşıyan otobüs Kanlı Viraj'da devrildi! Ölü ve yaralılar var
ABD İncirlik Üssü'nden çekiliyor mu? ABD'li komutan Eaglin'den açıklama
Bolu'daki fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı
Cumhurbaşkanlığı Sistemi nasıl olacak?
Düğünde takı kavgası! Kayınpederi tarafından darp edilen gelin hastaneye kaldırıldı
Almanya İçişleri Bakanı Seehofer istifa etti
Hatay'ın Hassa ilçesinde konuşma engelli 6 yaşındaki Ufuk Tatar kayboldu! Arama çalışmaları başladı
YKS soru cevap anahtarı yayınlandı! İşte TYT ve AYT soru ve cevapları (YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?)
YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı
'Ankara Kuşu' kim? Çarpıcı iddialar Meclis gündemine taşındı
Facebook'tan bir skandal daha! Geliştirdikleri uygulama 120 milyon kullanıcının verilerini sızdırdı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum