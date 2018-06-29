Mi Band 3’ten kısa sürede büyük başarı

Tasarladığı akıllı bilekliklerle, pek çok kişiyi giyilebilir teknoloji ürünü sahibi yapan Xiaomi, bildiğiniz üzere geçtiğimiz haftalarda Mi Band 3’ü duyurdu. 2. nesline göre daha büyük OLED bir ekrana, daha büyük pile ve geliştirilmiş tasarıma sahip olan yeni nesil, 17 günde tam 1 milyon rakamına ulaştı.

Xiaomi’nin en yetkili isimlerinden Wang Xiang, Twitter hesabından 1 milyon gönderim yaptıklarını iletti.

Halihazırda pek çok yurt dışı internet sitesinin yanında bazı Türk mağazalarının da satmaya başladığı uygun fiyatlı akıllı bileklik, 40 dolar seviyesinde bulunabiliyor.

Ana detayları selef modeline fazlasıyla benzeyen bileklik, küçük ekranında alışageldiğimiz üzere saat ve tarih, adım sayısı, kalp ritmi, pil seviyesi gibi basit detayları gösterebiliyor. Bluetooth bağlantısı aracılığıyla telefonunuzdaki bildirimleri de aktarabilen modelin kayışları ise her zaman olduğu gibi oldukça kolay şekilde değiştirilebiliyor. Bu bağlamda üçüncü parti üreticilerin renkli veya desenli kayışlarını kolay ve ucuz şekilde elde edebilirsiniz.

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