HABER

Mi Bunny Children Watch 3 duyuruldu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.07.2018 12:19 | Son Güncelleme

Xiaomi Mi Bunny Children Watch 3, çocuklara öğretici olduğu kadar güvenliği de düşünen bir akıllı saat olarak karşımıza çıkıyor.

Mi Bunny Children Watch 3 duyuruldu!

Popüler bir marka haline gelmeyi başaran Xiaomi, akıllı saat listesine Mi Bunny Children Watch 3‘ü de ekleyerek duyurusunu gerçekleştirdi.

Xiaomi Mi Bunny Children Watch 3, isminden de anlaşılacağı gibi direk olarak çocuklar için üretilmiş bir akıllı saat. Şık bir tasarımı bulunan akıllı saat, 1,14 inç HD AMOLED dokunmatik ekran ile geliyor. 2.5D kavisli cama sahip bu ekran, 320×260 piksel çözünürlük sunuyor kullanıcılarına.

Camı çizilmeye karşı dayanıklı Corning Gorilla Glass 3 olan saat, önemli olarak 4G LTE desteğine sahip. Yani telefonlardan bağımsız görev yapabilen ürün, bunun için bünyesinde bir SIM kart yuvası taşıyor. İlginç olarak içerisinde 2 megapiksel bir kamera bulunan ürün, çocuklar için eğlenceli aktivitelerin de önünü açıyor. Peki bu kamera ne işe yarıyor?

Çocuklar kamera sayesinde çevredeki bitkilerin ne olduğu hakkında bilgi alabilecekler. SOS butonuyla fark yaratan ürün, buna basıldığı zaman kısa bir ses kaydını ve mevcut konumu aileye gönderebiliyor. Bu da güvenlik için harika bir özellik. Xiaomi'yi buradan tebrik etmek istiyorum bu konuda.

Serinin en gelişmiş modeli olduğu belirtilen Xiaomi Mi Bunny Children Watch 3, mavi ve pembe olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip. Silikon kayışıyla düşme ve darbelere dayanıklı olan akıllı saat, suya karşı da oldukça dayanıklı.

İlk olarak Çin’de satışa sunulacak modelin, Henüz diğe ülkelere de gelip gelmeyeceği netlik kazanmış değil. Yaklaşık 88 dolar fiyat etiketine sahip olan cihaz, ailelerin de işine yarayacak gibi duruyor.

Kaynak: Teknolojioku

PARTNERHem iş hem tatil!Hem iş hem tatil!
Hawkeye'dan Avengers 4 açıklaması geldi!Hawkeye'dan Avengers 4 açıklaması geldi!
Amatör fotoğrafçılar için yeni bir sanat dalı mı doğuyor ? Amatör fotoğrafçılar için yeni bir sanat dalı mı doğuyor ?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mi Bunny Children Watch 3 teknoloji

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster'deki 'poposuyla nefes alan hayvan' sorusu şaşırttı!

Kim Milyoner Olmak İster'deki 'poposuyla nefes alan hayvan' sorusu şaşırttı!

Ahmet Hakan'dan İYİ Parti Genel Başkanlığı için sürpriz öneri: Ümit Özdağ

Ahmet Hakan'dan İYİ Parti Genel Başkanlığı için sürpriz öneri: Ümit Özdağ

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan bedelli askerlikten yararlanacaklara müjde!

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan bedelli askerlikten yararlanacaklara müjde!

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan Evrim'in anne ve babası tutuklandı

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan Evrim'in anne ve babası tutuklandı

Janssen'den Tottenham'a: Beni Fenerbahçe'ye gönderin

Janssen'den Tottenham'a: Beni Fenerbahçe'ye gönderin

Yunanistan'da yangınlar sürüyor: En az 20 ölü

Yunanistan'da yangınlar sürüyor: En az 20 ölü

İlginizi Çekebilir

Uyarılar işe yaradı: WhatsApp kısıtlanıyor!

Uyarılar işe yaradı: WhatsApp kısıtlanıyor!

Milyonlarca cep telefonu kullanıcısına için kötü haber! Her an ücretli olabilir

Milyonlarca cep telefonu kullanıcısına için kötü haber! Her an ücretli olabilir

Avrupa Birliği'nin cezası Google'ı değil, Android severleri yakacak

Avrupa Birliği'nin cezası Google'ı değil, Android severleri yakacak

BİM coştu: Şimdi de 599 TL’ye bilgisayar satacak!

BİM coştu: Şimdi de 599 TL’ye bilgisayar satacak!

BİM de Xiaomi Mi Band 2 satıyor

BİM de Xiaomi Mi Band 2 satıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
POCOPHONE F1’in fiyatı ortaya çıktı!

POCOPHONE F1’in fiyatı ortaya çıktı!

Shadow of the Tomb Raider'dan yeni oynanış videosu!

Shadow of the Tomb Raider'dan yeni oynanış videosu!

Alphabet'in gelirleri arttı, kârı azaldı!

Alphabet'in gelirleri arttı, kârı azaldı!

Hawkeye'dan Avengers 4 açıklaması geldi!

Hawkeye'dan Avengers 4 açıklaması geldi!

Amatör fotoğrafçılar için yeni bir sanat dalı mı doğuyor ?

Amatör fotoğrafçılar için yeni bir sanat dalı mı doğuyor ?

BackBeat GO ailesi yenilendi

BackBeat GO ailesi yenilendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.