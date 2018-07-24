Mi Bunny Children Watch 3 duyuruldu!

Popüler bir marka haline gelmeyi başaran Xiaomi, akıllı saat listesine Mi Bunny Children Watch 3‘ü de ekleyerek duyurusunu gerçekleştirdi.

Xiaomi Mi Bunny Children Watch 3, isminden de anlaşılacağı gibi direk olarak çocuklar için üretilmiş bir akıllı saat. Şık bir tasarımı bulunan akıllı saat, 1,14 inç HD AMOLED dokunmatik ekran ile geliyor. 2.5D kavisli cama sahip bu ekran, 320×260 piksel çözünürlük sunuyor kullanıcılarına.

Camı çizilmeye karşı dayanıklı Corning Gorilla Glass 3 olan saat, önemli olarak 4G LTE desteğine sahip. Yani telefonlardan bağımsız görev yapabilen ürün, bunun için bünyesinde bir SIM kart yuvası taşıyor. İlginç olarak içerisinde 2 megapiksel bir kamera bulunan ürün, çocuklar için eğlenceli aktivitelerin de önünü açıyor. Peki bu kamera ne işe yarıyor?

Çocuklar kamera sayesinde çevredeki bitkilerin ne olduğu hakkında bilgi alabilecekler. SOS butonuyla fark yaratan ürün, buna basıldığı zaman kısa bir ses kaydını ve mevcut konumu aileye gönderebiliyor. Bu da güvenlik için harika bir özellik. Xiaomi'yi buradan tebrik etmek istiyorum bu konuda.