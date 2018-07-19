Mi Max 3'ün özellikleri ortaya çıktı!

Şu sıralar iyice popülerlik kazanan Xiaomi, bugün Mi Max ailesinin yeni bireyi olacak olan Mi Max 3’ün tanıtımını gerçekleştirecek.
Hatırlarsanız en son özellikleri sızan modelin şimdide fiyatı ortaya çıktı.
Özellikle kendisine Samsung'u rakip olarak gören firma, geri kalmamak adına çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bütçe dostu sunduğu ürünler sayesinde kısa süre içerisinde popülerlik kazanan Xiaomi, bir bir bombalarını patlatmaya devam ediyor.
Yapay zeka destekli bir işlemci bulunmayacağı için biraz üzecek olan Mi Max 3, Snapdragon 636 işlemcisi ile gelecek. Gelen bilgiler dahilinde Mi Max 3'ün tüm genel özelliklerine bakış atacak olursak;
6.99 inç, Full HD (2160 x 1080 piksel), 18: 9 IPS 2.5D kavisli cam ekran
Adreno 509 GPU ile güçlendirilmiş, 1.8GHz Octa Çekirdekli Snapdragon 636 14nm işlemci yongası
Versiyon 1: 64GB depolama alanına sahip 4GB RAM
Versiyon 2: 128 GB depolama alanına sahip 6 GB RAM
Android 8.1 (Oreo) tabanlı MIUI
Çift sim kart girişi
Çift arka kamera: Sony IMX363 sensörü, LED flaş, 5MP ikincil arka kamera sensörü / 12MP ana sensör
LED flaşlı 8 MP ön kamera
Parmak izi sensörü
Boyutlar: 176.15 × 87.4 × 7.99mm; Ağırlık: 221g
Bağlantı: 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (2,4 / 5GHz) MIMO, Bluetooth 5, GPS + GLONASS, USB Tip-C
5500 mAh batarya
Xiaomi Mi Max 3, yaklaşık 230 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Bakalım Xiaomi, beklediği ilgiyi bu modelde de yakalayabilecek mi?
Kaynak: Teknolojioku
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