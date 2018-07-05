Mi Mix 3 eylül ayında hazır

Xiaomi’nin sevilen ailesi, üçüncü nesliyle sahne almaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde canlı görüntüleriyle ortaya çıkan modelin, olası lansman posteri sızdırıldı. Telefonun siluetinin yer aldığı posterde pop-up ön kamera dikkat çeken tek şey.

Üreticilerin çentik kullanmamak için bulduğu bu “fantastik” yöntem, ön kameranın çerçeve üzerinde değil telefonun içerisinde gömülü olmasını sağlıyor.

Böylece herhangi bir boşluğa gerek kalmadan tam çerçevesiz bir tasarım ortaya konabiliyor. Bu sistemle ön kamerayı açmak istediğinizde sensör, telefonun içerisinden mekanik olarak çıkıyor.

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Poster ayrıca çıkış tarihini de içeriyor. Buna göre üst düzey model, eylül ayında duyurulacak. Ne yazık ki gün bilgisi verilmemiş.

İlk beklentilere göre üst düzey cihaz; 6.9 inçlik Full HD+ ekran, Snapdragon 845 işlemci, 8 GB RAM, 256 GB dahili depolama, 20 MP çift arka kamera kurulumu, 5400 mAh batarya ve Android 9.0 P‘yi beraberinde getirecek.

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