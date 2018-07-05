HABER

Mi Mix 3 eylül ayında hazır

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.07.2018 09:45 | Son Güncelleme

Pop-up ön kamerasıyla ilgi çeken Xiaomi Mi Mix 3’ün lansman posterleri basına yansıdı. İşte telefona ait son detaylar!

Mi Mix 3 eylül ayında hazır

Xiaomi’nin sevilen ailesi, üçüncü nesliyle sahne almaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde canlı görüntüleriyle ortaya çıkan modelin, olası lansman posteri sızdırıldı. Telefonun siluetinin yer aldığı posterde pop-up ön kamera dikkat çeken tek şey.

Üreticilerin çentik kullanmamak için bulduğu bu “fantastik” yöntem, ön kameranın çerçeve üzerinde değil telefonun içerisinde gömülü olmasını sağlıyor.

Böylece herhangi bir boşluğa gerek kalmadan tam çerçevesiz bir tasarım ortaya konabiliyor. Bu sistemle ön kamerayı açmak istediğinizde sensör, telefonun içerisinden mekanik olarak çıkıyor.

Mi Mix 3; Pop-up kamera, Snapdragon 845, 8 GB RAM
Poster ayrıca çıkış tarihini de içeriyor. Buna göre üst düzey model, eylül ayında duyurulacak. Ne yazık ki gün bilgisi verilmemiş.

İlk beklentilere göre üst düzey cihaz; 6.9 inçlik Full HD+ ekran, Snapdragon 845 işlemci, 8 GB RAM, 256 GB dahili depolama, 20 MP çift arka kamera kurulumu, 5400 mAh batarya ve Android 9.0 P‘yi beraberinde getirecek.

9 kameralı telefon geliyor!

PARTNERDünya Kupası'nın ağır işçileriDünya Kupası'nın ağır işçileri
vivo 1805 : Üst segmente yeni bir ürün geliyorvivo 1805 : Üst segmente yeni bir ürün geliyor
28 telefona MIUI 10 güncellemesi gelecek28 telefona MIUI 10 güncellemesi gelecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Xiaomi Redmi Pro 6 Mi Mix 3

En Çok Okunan Haberler

TSK'nın tatbikatında teröristbaşı vuruldu, DNA örneği alındı! ABD'liler dikkatle izledi

TSK'nın tatbikatında teröristbaşı vuruldu, DNA örneği alındı! ABD'liler dikkatle izledi

Kazada hayatını kaybeden küçük çocuğun son sözleri yürek burktu

Kazada hayatını kaybeden küçük çocuğun son sözleri yürek burktu

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

WhatsApp 50 bin dolar dağıtacak!

WhatsApp 50 bin dolar dağıtacak!

Muharrem İnce: CHP 'denenmişi deneyelim derse' yokum!

Muharrem İnce: CHP 'denenmişi deneyelim derse' yokum!

Sakarya'daki KYK yurdunda 'şort' skandalı! Genç kız sosyal medyadan paylaştı

Sakarya'daki KYK yurdunda 'şort' skandalı! Genç kız sosyal medyadan paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Galaxy X’in önümüzdeki yıl satışa çıkması bekleniyor

Galaxy X’in önümüzdeki yıl satışa çıkması bekleniyor

vivo 1805 : Üst segmente yeni bir ürün geliyor

vivo 1805 : Üst segmente yeni bir ürün geliyor

28 telefona MIUI 10 güncellemesi gelecek

28 telefona MIUI 10 güncellemesi gelecek

Motorola One serisine iki yeni telefon ekleniyor

Motorola One serisine iki yeni telefon ekleniyor

iOS 12 Beta 3 küçük çaplı yenilikler ile geliyor

iOS 12 Beta 3 küçük çaplı yenilikler ile geliyor

6.1 inçlik ucuz iPhone’dan yeni pozlar

6.1 inçlik ucuz iPhone’dan yeni pozlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.