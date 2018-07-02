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Mi Mix 3’ün eylülde gelmesi bekleniyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.07.2018 09:20 | Son Güncelleme

Çerçevesiz telefonun atalarından Mi Mix ailesi, Mi Mix 3 ile güncellenecek. Yeni neslin pek çok render fotoğrafının ardından canlı görüntüleri de sızdırıldı.

Mi Mix 3’ün eylülde gelmesi bekleniyor

Xiaomi sevilen ailesini bir kez daha güncellemeye hazırlanıyor. İlk neslinde hem büyük ekranı hem de ince çerçeveleriyle çıktığı dönemde fark yaratan seri, bugünlerde eski marjinalliğini kaybetmiş olsa da hala ilgi toplamayı başarıyor. Geçtiğimiz haftalarda render fotoğraflarını bol bol gördüğümüz model bu kez canlı haliyle karşımıza çıktı.

Tasarım, daha önceden de beklendiği gibi neredeyse çerçeveleri tamamen yok etmiş. Bu bağlamda ne bir çentik, ne de ön kamera için bir kenar yer alıyor. Zaten fotoğrafta da özçekim için bir sensör gözükmüyor, bu yüzden biraz kafa karıştırıcı. Arka kısma ait herhangi bir fotoğraf yer almasa da beklentilere göre seramik bir gövde, çift arka kamera ve parmak izi okuyucunun bulunacağına inanılıyor.
Gövdenin içerisinde ise en üst düzey özellikler bizi karşılayacak. Snapdragon 845 işlemci, 8 GB RAM, 256 GB depolama ve 12 MP çift arka kamera ilk beklenen detaylardan. Yetişebilirse Android 9.0 P de modele eşlik edebilir. Çıkış tarihi içinse hala basına ulaşmış bir bilgi olmasa da, Mi Mix 2’nin çıkış tarihine bakarak eylül ayı gibi bir tahminde bulunabiliriz.

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Anahtar Kelimeler:
Mi Mix 3 Xiaomi

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