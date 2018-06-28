Microsoft Azure, Windows’u gölgede bırakacak

Yeni CEO’su Satya Nadella önderliğinde bulut hizmetlerine öncelik veren Microsoft, bu alandaki büyümesini sürdürüyor. Azure sayesinde bulut hizmetleri pazarında hızla büyüyen şirketin pazar değeri 1 trilyon dolara yaklaştı. Analistlere göre şirketin bu alandaki büyümesi önümüzdeki yıllarda daha da hızlanacak.

Öyle ki bugüne kadar Windows’a bel bağlayan Amerikalı teknoloji devi, bundan sonra gelirinin büyük kısmını bulut hizmetlerinden sağlayacak. Analistlere göre bundan 10 yıl sonra Microsoft’un bir numaralı gelir kaynağı Windows değil Microsoft Azure olacak. Microsoft’un 10 yıl içinde bulut hizmetlerinden elde ettiği geliri 100 milyar doların üzerine çıkaracağı söyleniyor.

Ancak bu durum Microsoft’un bulut hizmetleri alanında lider konumda olacağı anlamına gelmiyor. Şirket bu alanda hızlı büyüyüşünü sürdürse de Amazon Web Services’in bu alanda Microsoft’un bir adım önünde kalması bekleniyor.

Ayrıca analistlere göre Microsoft ve Apple ile birlikte Amazon da önümüzdeki bir kaç yıl içinde 1 trilyon dolar pazar değerini aşacak.

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