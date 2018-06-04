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Microsoft GitHub’ı satın almak üzere!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.06.2018 12:30 | Son Güncelleme

Teknoloji devi Microsoft'un ünlü yazılım geliştirme portalı GitHub'ı satın almak üzere olduğu iddia edildi.

Microsoft GitHub’ı satın almak üzere!

Son yıllarda kabuk değiştiren ve rakipleriyle bile işbirliği yapar hale gelen Microsoft, şimdi de farklı alanlara yatırım yapmaya başlıyor. Firmaya yakın kaynaklara dayandırılan ve Business Insider'da çıkan bir habere göre Microsoft ünlü yazılım geliştirme portalı GitHub ile satın alma görüşmeleri yapıyor.

Dünyanın en popüler kod portallarından biri olan ve yazılım geliştiricilerin vazgeçilmez sitelerinden biri haline gelen GitHub'ı satın almak için görüşmelerde bulunan Microsoft'un bu konuda çok kararlı olduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor. Habere göre Microsoft portalı tamamen satın alarak kendi bünyesine katacak. Kesin bir rakam olmamakla beraber satış için konuşulan değerin en az 2 milyar dolar olduğu da iddia ediliyor. Bir başka iddiaya göre ise GitHub satış için 5 milyar dolar istiyor. Microsoft'a yüksek gelen bu rakam ile ilgili pazarlıklar yapıldığı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Olası bir satın alma görüşmesi ile ilgili taraflardan resmi bir açıklama gelmedi. Ancak böyle bir adımın Microsoft'un kendi ekosistemini geliştiricilere anlatması için önemli bir adım olacağı düşünülüyor.

Microsoft'un en son yaptığı büyük şirket satın alımı 2016 yılında 26.2 milyar dolarlık LinkedIn olmuştu. Satın alım sonrası faaliyetlerine devam eden LinkedIn'de bugüne kadar önemli bir değişiklik olmadı.

Microsoft GitHub’ı satın alabilir!

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Anahtar Kelimeler:
GitHub Microsoft

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