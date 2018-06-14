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Microsoft, oyun dünyasının Netlix’i olma yolunda

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.06.2018 11:13 | Son Güncelleme

Oyun dünyasındaki piyasa değeri 1 trilyon dolara yaklaşan Microsoft, bu alana yatırımlarını arttırıyor. Teknoloji devi, dört oyun şirketi alacağını duyurdu.

Microsoft, oyun dünyasının Netlix’i olma yolunda

Bildiğiniz gibi Microsoft, E3 2018’deki paneli ile oyun dünyasında ne kadar iddialı olduğunu bir kez daha gösterdi. Xbox One ve Windows 10 için birçok ilgi çekici oyun tanıtan şirket, bu alana daha fazla yatırım yapmaya hazırlanıyor. Amerikalı teknoloji devi, önümüzdeki günlerde dört oyun şirketini bünyesine katacak.

Amerikalı teknoloji devi; Playground Games, Ninja Theory, Undead Labs ve Compulsion Games’i satın alacağını duyurdu. Bu dört oyun şirketi arasında en tanınmış olanı Playground Games. Şirket, popüler yarış serisi Forza’nın yaratıcıları olarak tanınıyor.

Microsoft bunun yanı sıra yeni bir ekip de kuracağını duyurdu. The Initiative adını taşıyan bu grubun “oyun dünyasında çığır açacak yeni dünyalar, karakterler ve oyunlar” geliştireceği açıklandı.

Morgan Stanley analisti Keith Weiss’a göre bu son yatırımlarla birlikte Amerikalı teknoloji devinin oyun dünyasındaki piyasa değeri 1 trilyon doları bulacak. Weiss, şirketin bu yatırımları sürdürmesi durumunda oyun dünyasının Netflix’i olabileceğini söylüyor.

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